Le plaisir avant tout

C’est dans le local bordé de fenêtres et enveloppé de murs de pierre qui s’élève au coin des rues Dorchester et Saint-Joseph Est que Yann, sa conjointe sommelière Pascaline, les sœurs gestionnaires Mélina et Coralie, ainsi que toute l’équipe du Voisin, ont ouvert le resto buvette Le Voisin, il y a six semaines.