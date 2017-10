Le spectacle Jonathan Drouin

Je n’en reviens pas que les Flames de Calgary aient engagé Jaromir Jagr, un joueur de 45 ans. Tout le monde reconnaît la carrière extraordinaire qu’il a connue et il est aussi vrai de dire que, l’an dernier aux côtés d’Aleksander Barkov et Jonathan Huberdeau avec les Panthers, il a démontré de belles choses, particulièrement en protection de rondelle. Mais je pense qu’il ne faut pas exagérer non plus. À un moment donné, l’âge te rattrape et il est devenu un personnage plus qu’autre chose dans la LNH. Maintenant, les Flames n’auront pas le choix de l’utiliser de la bonne façon, car tu ne peux le faire jouer avec des plombiers sur un quatrième trio. Toutefois, je pense que si on décide de le placer à la droite de Johnny Gaudreau et Sean Monahan, ça ne fonctionnera pas. J’avais mis les Flames en séries, mais je ne suis plus certain du tout.