Le week-end culturel de ... Ingrid Falaise

Quel est votre récent coup de cœur littéraire ?

Photo courtoisie

Le récent livre de Simon Boulerice, Moi aussi j’aime les hommes, coécrit avec Alain Labonté. Simon est un être extraordinaire et il y a déjà longtemps que je suis tombée amoureuse de sa plume. Il s’agit d’un livre nécessaire­­­, où il est question de l’amour entre hommes. L’amour entre gens de même sexe ou encore entre hommes et femmes devrait être tout aussi normal. On ne devrait même pas avoir besoin d’un livre sur le sujet. C’est une œuvre très authentique. Le point de départ est l’histoire vécue d’un jeune homme jeté dans le vide du haut du septième étage d’un édifice en Syrie, les yeux bandés et les mains liées, en raison de son homosexualité. Colère et incompréhension s’ensuivent. Les deux hommes ont ensuite échangé sur le sujet. On y dévoile les lettres transmises entre Simon et Alain. Ça m’a beaucoup touchée.

Quel est le prochain film que vous irez voir ?

Photo courtoisie

Je compte aller voir le film Les Rois mongols, de Luc Picard. Je suis fan de ce qu’il fait depuis toujours, tant comme acteur que réalisateur. C’est quelqu’un qui est tellement juste dans ce qu’il fait. J’ai l’impression qu’il choisit vraiment ses projets. Je considère qu’il est important d’aller voir des films québécois et d’encourager l’industrie. Sinon, parmi les films que j’ai récemment vus, j’ai beaucoup aimé le film du réalisateur Alexis Durand-Brault, C’est le cœur qui meurt en dernier, avec Denise Filiatrault et sa fille Sophie Lorain. C’est un film coup de cœur et coup de poing.

Quel est le spectacle que vous ne voulez pas manquer­­­ ?

Photo Chantal Poirier

Le one-man show de Joël Legendre, Showtime. Même si je ne le connais pas personnellement, c’est quelqu’un que j’apprécie aussi beaucoup. Je suis particulièrement curieuse de voir comment il se débrouille sur scène. Je trouve ça intéressant de voir des animateurs qui font aussi de l’humour, comme Véronique Cloutier et plusieurs autres. Au Québec, on a l’opportunité de le faire. Il est en spectacle au Saint-Denis du 22 au 25 novembre.

Quelle est l’exposition qui a suscité votre intérêt ?

Photo courtoisie

Je suis tombée amoureuse du travail de l’artiste Jennifer Miville, la blonde de Marc Labrèche. Elle peint de magnifiques toiles qu’elle signe tout simplement Miville. J’ai été happée par la beauté de son travail. J’ai vu ses œuvres à la galerie Got dans le Vieux-Montréal. C’est une artiste en ascension qu’il faut découvrir.

Quelle est la musique que vous prenez plaisir à écouter ?

Photo courtoisie

J’ai découvert l’auteur-compositeur-interprète Matt Holubowski­­­ sans savoir qu’il avait été de passage à l’émission La Voix III. C’est un artiste qui sort du lot et un créatif extraordinaire. Je l’ai vu en spectacle et je suis tombée sous le charme. Tant pour sa musique, ses paroles, sa voix que son authenticité. J’écoute son album, Solitudes, en boucle. Son style particulier est vraiment rafraîchissant et il y a quelque chose de touchant dans ses interprétations. Il est mon récent coup de cœur musical.

On suit Ingrid Falaise