Les Remparts l'emportent 6 à 5 face aux Islanders

CHARLOTTETOWN | Les Remparts prennent goût à créer des scénarios à la sauce hollywoodienne. Cette fois, c’est Benjamin Gagné qui a incarné le rôle vedette en donnant une victoire de 6-5 aux siens en prolongation sur les Islanders de Charlottetown, hier, au Eastlink Centre, demeurant toujours parfaits.



Le vétéran défenseur a accepté une savante passe de Derek Gentile qui a été patient avant de remettre à son coéquipier qui enfilait son deuxième succès de la soirée sur la séquence, faisant oublier la remontée dont les visiteurs avaient été victimes plus tôt. Les Diables rouges ont désormais remporté leurs six premières sorties de la saison (6-0).



«C’était vraiment une superbe passe de Derek, je n’avais qu’à mettre la rondelle dans le but. Ça fait du bien, c’est satisfaisant. Il n’y a pas un plus beau feeling. Cela dit, les pénalités n’ont pas aidé et on a voulu trop se compliquer la vie. Il ne faut pas se fier à nos six victoires, une saison, c’est long», a humblement lancé Gagné près du vestiaire.



Chasse au record



S’ils complètent un voyage sans tâche dans les Maritimes, aujourd’hui, à Bathurst, ils égaleront le meilleur départ depuis la renaissance de la franchise, en 1997, établi aux mois de septembre et d’octobre 2012. Qui plus eux, Québec trône au sommet du classement général de la LHJMQ avec cet autre triomphe, un mince point devant Moncton qui s’est incliné en prolongation.



Les Remparts menaient à un moment donné 5-2 avant que le vent change de côté à la suite d’une série de pénalités aux hommes de Philippe Boucher en fin de deuxième période, une occasion saisie à deux mains par les Islanders, qui ont inscrit trois buts sans riposte. «Notre avance était peut-être un peu trop confortable», a reconnu Gagné.



«Les Islanders ont une meilleure équipe que leur fiche, ils sont matures physiquement et ça a paru. Puis, dans le hockey junior, il n’y a pas d’avance confortable. Notre manque de discipline dans toutes les facettes nous a fait mal, mais on n’a pas paniqué en troisième.

«On ressort avec la victoire même ce ne fut pas notre meilleur match et on va revenir avec une fiche supérieure à .500, ce qui est bon pour un voyage dans les Maritimes. Les 15 premiers matchs de la saison me faisaient peur et on a récolté des points qu’on ne peut pas nous enlever, et qui étaient mérités», a souligné l’entraîneur-chef Philippe Boucher.

En vitesse

Boucher a jonglé avec ses trios à plusieurs moments durant la rencontre. «Certains éléments offensifs de notre top 6 peuvent nous en donner plus et j’essaie de trouver un éveil collectif», a-t-il expliqué sans citer de noms.

Le défenseur Christian Huntley purgeait le deuxième de sept matchs de suspension... Thomas Caron prenait la place de Pierrick Dubé sur le quatrième trio aux côtés de Jesse Sutton et Jérémy Laframboise pour son baptême dans la LHJMQ.

Les Remparts n’auront pas à chercher trop loin pour trouver une motivation puisqu’il s’agira d’un premier rendez-vous depuis le coup de balai que le Titan leur a infligé en première ronde des séries 2017.