Mission impossible?

DALLAS | La LNH estime avoir mis toutes les chances du côté des Golden Knights de Las Vegas afin qu’ils connaissent rapidement du succès. Mais à quel point est-ce réaliste d’imaginer que l’équipe d’expansion puisse se tailler une place en séries dès sa saison inaugurale ? La mission ne fait que débuter, mais l’histoire joue contre la franchise du Nevada.

S’il est impossible de se fier au premier de 82 matchs, dans ce qui s’est avéré un bien mince échantillon à analyser hier soir à Dallas, il est tout de même permis de croire que les espoirs des Golden Knights pourraient se révéler utopiques.

Il faut en effet remonter jusqu’aux Oilers d’Edmonton et aux Whalers de Hartford, lors de la saison 1979-80, pour trouver les dernières équipes d’expansion qui ont pris part aux séries éliminatoires.

Ces deux formations avaient terminé la saison avec des fiches respectives modestes de 28-39-13 et 27-34-19, lors d’une campagne sous le signe d’une expansion à quatre équipes avec les Jets de Winnipeg et les Nordiques de Québec.

« Ça veut juste dire qu’on est mûrs pour être la nouvelle équipe d’expansion à faire les séries. C’est vraiment notre but, évidemment, et je pense qu’on a une équipe compétitive », a soulevé l’attaquant David Perron, dans un élan d’enthousiasme débordant, avant la rencontre.

Peu de succès

Depuis cette fameuse expansion à quatre clubs, aucune des neuf autres équipes qui ont intégré la ligue par cette voie n’a atteint les séries à sa première campagne.

Les Sharks (1991-92), les Sénateurs (1992-93), le Lightning (1992-93), les Ducks (1993-94), les Panthers (1993-94), les Predators (1998-99), les Thrashers (1999-00), les Blue Jackets (2000-01) et le Wild (2000-01) n’ont pas joué pour ,500 à leurs débuts.

Du lot, seuls les Panthers (33-34-17) sont passés près du but. D’ailleurs, dans l’histoire de la LNH, aucune des 25 équipes qui ont vu le jour par le biais de l’expansion n’est parvenue à présenter un dossier gagnant à ses premiers coups de patin.

« On a une meilleure équipe que lorsque les autres équipes d’expansion avant nous sont arrivées », a plaidé Jonathan Marchessault.

« On a un bon alignement, même si on n’a peut-être pas de super vedettes, sauf [Marc-André] Fleury. Je pense qu’on est bien équilibrés. Il y a des équipes que tout le monde voit en séries avant la saison et qui, finalement, ne passent même pas près. Ça va se passer sur la glace et notre plus grosse marque de commerce sera l’éthique de travail. Il faudra jouer avec constance et ce sera correct », a-t-il fait valoir.

Un cadre différent

Les plus optimistes diront aussi que les cadres plus généreux du dernier repêchage d’expansion permettront davantage aux Golden Knights qu’à leurs prédécesseurs de se mettre en valeur en un temps record.

« La façon dont le repêchage d’expansion a été fait pour Las Vegas, c’était justement pour qu’il y ait de bons joueurs disponibles et on croit qu’on mise sur une bonne équipe. Nous sommes bien conscients que nous sommes probablement les plus négligés pour gagner la Coupe Stanley, mais on ne commence jamais une saison en se disant qu’on ne fera pas les séries et qu’on ne gagnera pas la Coupe.

« C’est inutile de penser de même, sinon, aussi bien retourner chacun chez nous tout de suite. On est excités que ça commence et on va créer une identité pour cette équipe, pour ensuite aller chercher des gros points pour les séries », a assuré Perron.

La parité

Au total, seulement six des 25 équipes d’expansion ont pris part au grand bal printanier. À l’heure actuelle, toutefois, l’entraîneur-chef Gerard Gallant amène l’argument de la parité qui règne à travers la LNH pour justifier l’espoir de ses troupes.

« Ce sera une bataille difficile, mais il y a beaucoup de joueurs talentueux dans ce vestiaire. La LNH est une ligue très équilibrée et il n’y a pas une si grande différence entre les équipes au sommet et celles en bas. Je crois que nous connaîtrons une bonne année et que nous serons dans le coup », a-t-il conclu.