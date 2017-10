Premier livre traduit en français de Trevor Cole, un journaliste et écrivain ontarien très talentueux, L’Eugénie pratique offre un petit joyau d’humour noir et caustique, dans le cadre idyllique d’une petite ville canadienne.

Ce roman, récompensé par le Prix de l’humour Stephen-Leacock lors de sa parution en anglais, raconte l’histoire d’une céramiste, Eugénie, qui regrette de n’avoir pu épargner à sa mère une fin de vie très pénible. Dans un élan de « compassion » et d’esprit pratique, elle décide d’éviter pareille déchéance à ses proches et de leur offrir... une mort parfaite.

Trevor Cole, un écrivain à la plume acérée, sarcastique, doué pour ajouter les petits détails qui changent tout, s’est vraiment plu à écrire ce roman se déroulant dans la ville imaginaire de Kotomee. L’histoire est à la fois triste, cynique, subtile et... souvent très drôle.

Photo courtoisie

« J’aime voir l’absurdité en toute chose. J’aime voir le petit côté curieux, inhabituel et amusant des situations. Je me vois comme un satire social. La satire est souvent liée à la colère, mais pas dans mon cas. Je préfère apporter quelque chose d’un peu plus capricieux : je ne les attaque pas, je les place sous un éclairage différent pour voir ce que ça peut contenir de drôle », explique l’auteur, en entrevue.

Le décès du premier parent

On peut se demander si Trevor Cole est obsédé par la mort. La réponse est claire : c’est non. « Mon père est décédé environ cinq ans avant que j’écrive ce livre. J’avais une relation complexe avec lui : il y avait à la fois de l’amour et de la frustration. C’était le premier parent à décéder. Ça m’a fait réfléchir à ma propre mortalité, le temps qui m’était alloué pour vivre et ce que j’allais en faire.

« Je m’inspire beaucoup de ma propre expérience de vie pour écrire. J’ai alors écrit d’autres romans... mais ça m’a pris du temps pour que toutes ces idées percolent. Puis j’ai repensé à ce que j’avais vécu avant la mort de mon père. Je voulais aussi baser mon livre sur l’histoire d’une femme.

« J’aime trouver l’humour dans les choses les plus sombres. Et je me suis demandé : qu’allait-il arriver si cette femme faisait quelque chose après avoir perdu sa mère ? Puis j’ai imaginé l’histoire de cette femme qui allait faire les pires choses au monde... en s’imaginant faire ce qu’il fallait, pour des raisons pratiques. Elle voulait éviter la souffrance aux autres. »

Inspirée de sa mère

Il a beaucoup aimé se glisser dans la peau d’un personnage féminin – un nouveau défi pour lui. « Je pense que j’ai quelque peu calqué Eugénie sur ma propre mère, et j’ai pu lui donner un peu de sa personnalité. Évidemment, ce n’est pas une copie exacte d’elle ! Mais on retrouve son côté excentrique et son cercle d’amies qui l’a suivie toute sa vie. »

Ce livre parle aussi d’amitié. « Le challenge, lorsqu’un personnage pose des gestes extrêmes, est d’y trouver une part de rationalité, pour qu’il y ait du sens. Il fallait que la quête bizarre et horrible d’Eugénie devienne en quelque sorte logique, pour quelqu’un qui était dans ce mode de pensée. Je voulais que les lecteurs se disent “hum, je ne ferais pas cela, mais je veux savoir pourquoi elle, elle le fait”. »