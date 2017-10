Un cadeau d’anniversaire

Une série d’œuvres d’une dizaine d’artistes­­­ d’univers et de pays différents sont réunies sous le thème de L’Offre, un véritable cadeau pour célébrer le 10e anniversaire de la fondation DHC/ART. Chacun des exposants exprime à sa façon l’acte de donner et aborde des notions qui y sont associées (l’effort, la gratitude, l’altruisme, l’obligation, etc.). Créée en 2007 par Phoebe Greenberg, DHC/ART est un cadeau pour le public, avec son entrée toujours gratuite.