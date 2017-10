Un départ rempli d’imprévus

On prévoit plusieurs rebondissements cette saison dans la Ligue nationale de hockey.

La parité et les nombreux changements au niveau des effectifs laissent présager un hiver où les imprévus se multiplieront.

La saison est jeune de trois jours que déjà on peut jouer à réalité ou fiction.

Les Penguins qui accordent 15 buts en deux matchs. Réalité ou fiction ?

Les Rangers qui se font battre 4 à 2 à domicile par l’Avalanche du Colorado ? Réalité ou fiction ?

Sur le plan individuel, la logique a été respectée.

Trois buts pour Connor McDavid et Alexander Ovechkin et trois points pour Auston Matthews.

Deux joueurs avec plusieurs ressources ont, pour leur part, connu un départ canon. En effet, Wayne Simmonds et Brandon Saad ont chacun marqué trois buts.

Sauf qu’un inconnu du nom de Ryan Hartman, des Blackhawks de Chicago, a amassé cinq points dans leur victoire de 10 à 1 contre les Penguins de Pittsburgh. Réalité ou fiction ?

Dans les faits, Saad qui marque trois buts et Hartman qui récolte cinq points, c’est comme un petit coucou à Artemi Panarin...

Soirée difficile...

Du côté de Pittsburgh, on peut parler des fiches de Sidney Crosby (-5) et de Kristopher Letang (-7) dans ce match. Ayoye!

Autre surprise, le défenseur Mike Green, que les Red Wings ont tenté d’échanger obtient un différentiel de plus quatre contre le Wild du Minnesota. Réalité ou fiction ?

Et il y a le Canadien.

On peut dire que la logique a été respectée. Ce qu’on dit du Canadien c’est que Jonathan Drouin se démarquera et que l’attaque parviendra à compétitionner jusqu’à un certain niveau. À Buffalo, jeudi soir, le Canadien a gagné parce que Carey Price a été meilleur que Robyn Lehner et parce que Drouin a excellé au moment opportun.

Claude Julien a bien résumé le match : « Nous avons bien joué, par contre on a connu quelques ennuis surtout le long des rampes, il faudra corriger ça, mais il est toujours important de gagner le premier match. »

Des ajustements continuels

Des ajustements, une équipe, perd ou gagne, doit en apporter chaque jour, chaque match. C’est encore plus évident quand l’équilibre des forces est aussi prononcé.

Les Sabres auraient pu aussi bien gagner ce match. Ils ont connu de bons moments dans le territoire du Canadien. Mais, il a fallu un mauvais but accordé par Lehner pour faire basculer le rythme du côté du Tricolore.

Un premier coup d’œil sur l’édition du Canadien, dans un contexte approprié, donne une note encourageante. Drouin et ses associés ont rempli le mandat. Tomas Plekanec, Charles Hudon et Artturi Lehkonen ont donné de bons résultats. Phillip Danault a lutté fort en troisième période. Ce fut plus compliqué pour Alex Galchenyuk, mais bon.

Jacob De La Rose a également joué avec aplomb.

Mete est à sa place

Évidemment, ce match marquait la rentrée d’un défenseur de 19 ans. Victor Mete a joué avec l’assurance d’un vétéran, s’attirant même les éloges de son entraîneur. On le dit souvent et on le répétera, le talent n’a pas d’âge. On a beau insister sur le fait qu’il faudra faire attention, il est encore bien jeune, le petit Mete, et c’est vrai, mais s’il a les ressources pour jouer avec des adultes, dans un monde de géants, pourquoi le priverait-on de cette opportunité à cause de son âge ?

Cet argument ne tient pas la route.

On peut se questionner : réalité ou fiction ? Je suis d’accord, il est encore un peu tôt pour s’emballer et d’opter pour réalité. Pour l’instant, on va opter pour fiction, mais pas parce qu’il est encore un adolescent. Il a gagné son poste en raison de son talent, de sa vitesse, de son habileté à relancer l’attaque.

Il sera jugé en fonction de ces trois critères.

Au niveau du caractère, on peut difficilement demander plus à un petit défenseur. Il ne craint pas la circulation dense, il sait comment composer avec l’échec-avant de l’adversaire.

Il va connaître des soirées difficiles. Mais, le processus d’apprentissage est rempli d’embûches et de pièges. Et qui ne connaît pas quelques ennuis ici et là ?

Par contre, le jeune homme a du cran.

