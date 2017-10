Un jeunot qui fait tourner les têtes

SAGUENAY | Depuis le début de la saison régulière dans la LHJMQ, la recrue des Saguenéens de Chicoutimi Félix-Antoine Marcotty ne cesse d’épater la galerie.

L’attaquant de 16 ans connaît un très bon début de campagne avec une récolte de six points en cinq rencontres, ce qui le classe au premier rang des pointeurs de son équipe. Son entraîneur-chef, Yanick Jean, n’a que de bons mots à son endroit et n’hésite pas à l’envoyer dans d’importantes situations.

« Il aurait été capable de jouer junior l’an dernier, à 16 ans, mais on l’a retourné midget AAA, où il a connu une bonne année. Il est arrivé ici bourré de confiance, en plus d’être constant match après match. Il est capable de jouer dans différentes situations offensives. Il en faut, des joueurs comme ça », a confié Yanick Jean.

Le natif de Saint-Jean-sur-Richelieu obtient plusieurs minutes importantes sur la glace et ne peut se plaindre de la confiance que lui accorde son pilote. Marcotty a d’ailleurs profité de la dernière rencontre face aux Tigres pour inscrire deux buts. « Il [Yanick Jean] me fait confiance. Il me fait jouer un peu partout, notamment en avantage numérique, donc, c’est sûr que ça peut m’aider », a affirmé l’attaquant des Sags.

Une bonne adaptation

L’an dernier, Marcotty a passé une deuxième saison consécutive avec les Riverains du Collège Charles-Lemoyne, où il a maintenu une moyenne de plus d’un point par match. Le choix de deuxième ronde des Sags lors du repêchage de 2016 a eu de la facilité à s’intégrer au groupe déjà en place. « C’est une super belle équipe. Les vétérans m’ont très bien accueilli et je me suis bien adapté. Je pense que c’est pour cette raison que je connais un bon début de saison. »

Face aux Cataractes

Marcotty et les Sags prendront la route de Shawinigan cet après-midi afin d’y affronter les Cataractes au Centre Gervais Auto, où ils tenteront de signer une deuxième victoire cette saison.

« C’est sûr qu’on va jouer le même match que face aux Tigres. On est une équipe qui se surpasse, et, pour gagner, on va être obligés de travailler fort », a analysé la recrue.