Un mauvais choix de prix Nobel de la paix

Le prix Nobel de la paix vient d’être attribué à Campagne Internationale pour l’Abolition des Armes Nucléaires. C’est un très mauvais choix. Parce qu’il reflète une vision idéaliste et enfantine du monde.

Tous le monde est contre l’armement atomique. Cette arme est terrible. Pendant la guerre froide, les deux superpuissances possédaient suffisamment d’ogives nucléaires pour provoquer un hiver nucléaire sur Terre. Le nombre d’ogives actives a considérablement baissé depuis. Mais même si les risque que l’emploi de ces armes provoque un hiver nucléaire est faible de nos jours, personne ne doute qu’un conflit atomique mondial serait terrible pour l’Humanité.

Une erreur

Cela étant dit, l’abolition de l’armement nucléaire est-elle souhaitable ? Est-elle réalisable ? Dans l’état actuel des relations internationales, la réponse à ces deux questions est négative. Travailler à cette abolition est non seulement une perte de temps, mais une grave erreur de compréhension de la nature de la politique internationale.

Cet été, 122 pays ont signé cet été un accord pour l’interdiction de l’armement nucléaire. Aucun État nucléaire ne se trouve parmi eux. Pourquoi ? La première raison se devine aisément : aucune grande puissance nucléaire ne va accepter de laisser tomber son armement nucléaire sans être certaine que son adversaire a fait la même chose. Les vérifications de ce genre d’entente sont presque impossibles à tenir.

L’armement atomique maintient la paix

D’autre part, l’armement atomique permet aux grandes puissances de protéger leur territoire contre les attaques de pays souvent plus populeux qu’elles. Les coûts de l’armement atomique sont moins élevés que ceux que ceux de l’armement conventionnel pour un niveau de protection similaire.

Enfin, que cela plaise ou non, les bombes atomiques ont sanctuarisé des territoires nationaux. Il est très probable que l’armement atomique a évité des guerres directes entre l’URSS et les États-Unis. Dans les années soixante, l’armement atomique très probablement empêché la guerre entre la Chine et l’URSS de s’accentuer. De nos jours, c’est encore l’armement atomique qui empêche le conflit entre l’Inde et le Pakistan de dégénérer. C’est aussi l’armement atomique qui empêche la Chine d’envahir Taïwan, par crainte d’une escalade avec les États-Unis. Inversement, si l’Irak s’est fait attaquer par les Américains, c’est parce qu’elle ne possédait pas d’armement atomique.

Encore une fois, les bombes atomiques sont des armes terribles. Mais elles sont aussi des armes qui facilitent le maintien de la paix.

Le contrôle de l’armement atomique est une bonne chose

Faut-il contrôler l’armement atomique ? Oui bien-sûr. Mais il est illusoire de penser que cette technologie, qui est déjà vieille de prés de 70 ans, ne sera pas de plus en plus facile à obtenir pour de nombreux pays. La Corée du Nord est le parfait exemple de cette tendance.

Les armes atomiques ne vont pas cesser d’exister, du moins pas tant qu’on ne leur trouvera pas une arme de remplacement. Tout comme les fusils ne vont jamais cesser d’exister. Prêcher pour la destruction complète de ce genre d’armement est illusoire et tient d’une vision religieuse chrétienne du monde plus que des faits.

Les causes de la guerre

Ceux qui veulent comprendre les causes des guerres devraient plutôt chercher du côté des inégalités sociales, des explosions de natalité encouragées par diverses religions, de la corruption, de la diminution des ressources naturelles ou encore de l’insatiable appétit de richesses et de puissance de certains dirigeants. Les bombes atomiques sont des armes de combat. Elles ne sont pas en soi responsables des guerres. Dans le contexte actuel, les abolir pourrait même très certainement accentuer les risques de guerres régionales et mondiales.

Les juges du prix Nobel de la paix auraient pu trouver bien mieux que Campagne Internationale pour l’Abolition des Armes Nucléaires pour recevoir leur prix. En fait, sans le vouloir, Campagne Internationale pour l’Abolition des Armes Nucléaires fait la promotion de la guerre.