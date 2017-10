Un retour de botté qui passe à l’histoire

SHERBROOKE | Antony Dufour a établi un record d’équipe avec un retour de 104 verges sur le botté d’envoi de la deuxième demie.

« C’est un soulagement d’avoir enfin pu toucher la zone des buts, a mentionné le vétéran retourneur dont la marque précédente était de 102 verges établie le 19 octobre 2014 face aux Gaiters de Bishop’s. On est sortis forts au 3e quart et on les a assommés un peu. »

Le touché de Dufour après 18 secondes au 3e quart portait la marque 37-3 en faveur du Rouge et Or qui a aussi accordé un majeur sur un retour de dégagement de 86 verges de William Robitaille. Il s’agissait du premier touché du Vert & Or contre le Rouge et Or depuis le 12 septembre 2015 dans une défaite de 27-24 en prolongation.

Revirement important

Auteur de quatre plaqués, dont un sac, Nicolas Viens a recouvert l’échappée provoqué par son coéquipier Daniel Basambombo sur le premier jeu du match.