Une commission parlementaire sous peu

En février dernier, une enquête du Journal révélait que le fléau du cellulaire au volant fait huit fois plus de blessés et presque autant de morts que la conduite en état d’ébriété. À la suite de la parution de ce reportage, le député Benoit Charette, de la CAQ avait demandé que la Commission des transports se penche sur le problème. Le Journal a appris que des audiences auront lieu cet automne et qu’un rapport sera produit d’ici la mi-décembre.