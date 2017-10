Une métamorphose douteuse

L’été de Marc Bergevin n’a pas été de tout repos. Les départs d’Alexander Radulov et d’Andreï Markov, la transaction qui a fait passer Nathan Beaulieu aux Sabres et la sélection d’Alexeï Emelin par les Golden Knights de Vegas ont laissé plusieurs brèches à colmater. Spécialement sur le flanc gauche de la brigade défensive.

Le directeur général a frappé un coup de circuit en faisant l’acquisition de Jonathan Drouin. Il a également sorti un beau lapin de son chapeau en s’entendant avec le joueur autonome Karl Alzner.

Cependant, on peut se demander s’il est réellement parvenu à combler le vide laissé par certains départs. Bergevin a beau prétendre que son groupe d’arrières est supérieur à celui de l’an dernier, on ne peut qu’être sceptique. Disons que les acquisitions de Mark Streit, David Schlemko et Joe Morrow n’ont rien de rassurant.

Par contre, l’arrivée des recrues Victor Mete et Charles Hudon est intéressante. Le premier a causé une grande surprise, alors que le second a été récompensé pour son travail acharné des cinq dernières années. Ils feront partie des huit nouveaux visages que présentera le Tricolore cet hiver.

Karl Alzner Photo d'archives, Pierre-Paul Poulin

La plus grosse prise de Marc Bergevin sur le marché des joueurs autonomes cet été. Dès le départ, le mandat de l’ancien défenseur des Capitals de Washington était clair : surveiller les arrières de Jeff Petry pour permettre à ce dernier de se porter davantage en attaque. Une tâche qu’il connaît bien pour avoir été le partenaire de jeu de John Carlson et de Matt Niskanen au fil des ans.

Jonathan Drouin Photo d'archives, Martin Chevalier

L’annonce de la transaction amenant Jonathan Drouin avec le Canadien a eu l’effet d’une bombe. Après plus d’une décennie à les voir occuper le rôle de soutien, les partisans du Canadien peuvent enfin encourager une vedette francophone portant l’uniforme de leur équipe favorite. Ça promet pour la troisième saison complète du Huberdois dans la LNH. Il a fait des flammèches pendant le calendrier préparatoire grâce à sa vitesse et sa vision du jeu. Le plan de Claude Julien était clair dès le départ. La place de Drouin était au centre du premier trio, avec Max Pacioretty sur sa gauche. Le capitaine y trouvera son compte. Certains soirs, il n’aura qu’à pousser la rondelle dans un filet vide, tellement le relais de Drouin aura été inattendu.

Charles Hudon Photo d'archives, Pierre-Paul Poulin

Enfin! Forcé à manger son pain noir dans la Ligue américaine pendant trois saisons, Hudon obtient une première occasion d’amorcer une campagne à Montréal. Son histoire n’est pas sans rappeler celle de David Desharnais. Tout comme pour ce dernier, plusieurs personnes se sont insurgées en voyant le Tricolore rappeler d’autres attaquants avant lui. Dans les deux cas, le traitement reçu fut qualifié d’injuste. La complicité qu’il a développée avec Tomas Plekanec, au cours du camp d’entraînement, est surprenante. Même le vétéran a semblé, par moment, s’abreuver dans la fontaine de Jouvence.

Ales Hemsky Photo d'archives, Pierre-Paul Poulin

Autrefois doté de qualités offensives développées, Ales Hemsky a considérablement ralenti au cours des dernières années. Une opération à la hanche l’ayant limité à 15 matchs l’an passé n’a rien fait pour améliorer son sort. Marc Bergevin a accepté de donner la chance au coureur en lui accordant un contrat d’un million de dollars. À force de prendre des paris sur des joueurs de cet acabit, le directeur général du Canadien finira par en gagner un. Pas sûr que ce soit celui-ci.

Victor Mete Photo d'archives, Ben Pelosse

La révélation du camp d’entraînement. À 19 ans, il était censé profiter du camp et du calendrier préparatoire pour acquérir de l’expérience, en évoluant à la gauche de Shea Weber. Finalement, il a été si solide qu’il a gagné un poste avec l’équipe. Toutefois, il ne faut pas s’attendre à la voir disputer toute la saison avec le Canadien. À moins que, tout comme lors du camp, aucun autre défenseur gaucher ne réponde à l’appel.

Mark Streit Photo d'archives, Ben Pelosse

Le Suisse n’a rien du défenseur qui a quitté le Canadien en juillet 2008. À 39 ans, il n’avance plus et son temps de réaction est lent. Il risque de visiter la passerelle plus souvent qu’à son tour. Lorsqu’il sera en uniforme, il pourra aider le Tricolore sur la deuxième vague de l’attaque massive. Mais, à forces égales, on ne devrait pas le voir souvent sur la patinoire.

David Schlemko Photo d'archives, Martin Chevalier

Impossible d’imaginer un joueur ayant à peine disputé plus 16 minutes par match la saison dernière être le compagnon de jeu de Shea Weber. Âgé de 30 ans, l’Albertain n’a jamais été en mesure de faire sa marque dans la LNH. Il a passé le plus clair de son temps à faire la navette entre la Ligue américaine et le circuit Bettman. Il a occupé un poste régulier au cours des deux dernières saisons. La première fois avec les Devils, une équipe qui n’allait nulle part. Et la deuxième, à titre de cinquième défenseur des Sharks. Un parcours très peu convaincant. Sans compter la panoplie de blessures qu’il a subies en cours de route.

Joe Morrow Photo d'archives, Martin Chevalier

La présence de Claude Julien n’a sans doute pas été étrangère à la signature du défenseur. L’Albertain de 24 ans a offert de bons services aux Bruins et à Julien dans le dernier droit de la saison 2015-2016. Le hic, c’est que Morrow n’a jamais disputé plus que 33 matchs dans la LNH au cours d’une même saison. D’ailleurs, exception faite de la première période du premier match préparatoire, il a connu un camp atroce.