Urgent besoin d’aide

Je ne sais pas si vous pourrez m’éclairer car ma situation est extrêmement délicate. Ça fait 24 ans que je suis avec mon mari, mais nous ne sommes mariés que depuis 2001. Nous avons deux enfants. Une fille de 23 ans et un garçon de 19. Il a 44 ans et moi 42.

Nous revenons d’un voyage paradisiaque en Virginie qui s’est terminé de façon désastreuse. La veille de notre départ, j’ai surpris mon mari et ma sœur, en boisson tous deux, en train de s’embrasser et de se caresser. Pris sur le fait, il a répliqué qu’il la consolait. Version qu’il a maintenue le lendemain. Il prétend même aujourd’hui ne plus se souvenir de ce qui s’est véritablement passé.

Ma sœur est mariée depuis 27 ans. Elle a trois enfants et son mariage bat de l’aile depuis une dizaine d’années. Sa relation de couple est malsaine, irrespectueuse et pleine de mépris. On sent d’ailleurs cette lourdeur en leur présence.

D’autre part, notre couple semblait aller comme sur un nuage, jusqu’à cette dernière journée de vacances. Je passerais bien par-dessus parce que je savais que ça devait arriver un jour. Lorsqu’un couple a plusieurs années d’existence, il est normal que ça arrive.

Mais ce que je n’accepte pas, c’est que ça faisait déjà trois fois que j’avisais mon mari que lorsqu’il était en boisson, il avait les mains très longues sur ma sœur, et qu’elle ne protestait jamais. Je n’ai qu’une seule sœur et jamais je ne lui pardonnerai ça.

Dans les premières années de notre union, j’avais moi aussi sauté la clôture, mais avec une excuse. Je n’avais plus aucun respect envers moi-même après avoir accepté de faire des expériences à trois à la demande de mon mari.

Comme nous possédons une maison et deux beaux enfants, nous donnons à notre entourage l’illusion d’une vie parfaite. Mais je ne sais pas si c’est la vérité. Devrais-je rester avec lui? Devrais-je lui donner une deuxième chance? Même détruite, je ne peux parler de ça à personne au risque de détruire ma famille. Alors je me tourne vers vous.

Anonyme

Ce qui me frappe, c’est que dès le début de votre union, votre mari souhaitait une relation non traditionnelle en vous imposant des relations à trois. Il marquait déjà ses préférences en matière de sexualité ouverte et de relation de couple. Ce n’est donc pas nouveau qu’il aime pimenter sa vie à deux. Même si c’est très choquant, ce qui s’est passé avec votre sœur n’a rien de surprenant pour ce genre d’homme. Au contraire, c’est très indicateur de sa nature profonde.

Vous ne voulez peut-être pas détruire la famille, mais il va falloir en détruire une portion puisque vous dites ne pas vouloir pardonner à votre sœur. Et déjà ça va mettre un point final à une grosse portion de votre vie. Mais en ce qui concerne votre propre union il va falloir faire un certain nombre de sérieuses mises au point. Car si votre mari en est venu à nier ce que vous avez vu de vos propres yeux, il est facile d’imaginer ce qu’il a pu faire à votre insu en l’oubliant de la même manière puisque ça ne semble avoir aucune importance pour lui.

Il est temps que vous fassiez avec votre homme un bilan de votre vie à deux pour en dessiner les contours futurs. Mais il va surtout falloir le faire dans un contexte qui vous sera acceptable à tous deux. Car si vous n’êtes pas confortable avec le genre de proposition qu’il envisage correcte pour lui, vous aurez à prendre une décision. Mais elle sera prise en toute connaissance de cause. Je crois que le temps est venu pour vous de regarder votre réalité en pleine face et non plus avec vos lunettes roses. Et si tous les deux vous vous y sentez confortables, et bien ça devrait donner de l’élan à votre avenir.