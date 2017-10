Virtue gagne des points à la ligne bleue

CHARLOTTETOWN | Avant de mettre les pieds dans les provinces atlantiques, l’Américain Braeden Virtue attendait avec impatience de briser la glace dans la LHJMQ. Le défenseur de 16 ans a laissé une bonne première impression à ses patrons, vendredi, face aux Mooseheads de Halifax.

Jumelé à Étienne Verette, le natif de Worcester a suffisamment impressionné pour mériter sa place dans l’alignement pour le deuxième match de ce séjour dans les Maritimes, samedi, à l’Île-du-Prince-Édouard.

« J’ai aimé ce que j’ai vu. Brandon a joué une trentaine de parties dans une ligue dont l’intensité n’est pas la même qu’ici [dans la LHJMQ] et où c’était facile pour lui de jouer. Il doit se créer de bonnes habitudes de travail dans les matchs. Il faut qu’il aille dans le gym et qu’il prenne de la force physique », a expliqué l’entraîneur-chef des Remparts au sujet du choix de huitième ronde à la dernière séance de sélection.

L’an dernier, cette jeunesse de 6 pi exprimait son talent au sud de la frontière dans une ligue de développement réservée aux hockeyeurs de moins de 16 ans, où il a récolté quatre buts et neuf aides.

« Cela dit, pour ce qui est des habiletés reliées au hockey, que ce soit la lecture du jeu, le talent, etc., tout est là. Il y avait beaucoup de talent sur la glace [contre Halifax] et il a joué un bon match. On a aimé ce qu’on a vu et c’est pourquoi on voulait le renvoyer dans le feu de l’action [contre Charlottetown] », a ajouté Boucher.

Troop à Bathurst

Employé dans les deux premières rencontres du voyage, Dereck Baribeau bénéficiera d’un congé bien mérité dimanche après-midi, à Bathurst, ce qui permettra enfin à Oliver Troop de briser la glace dans la LHJMQ à titre de partant.

Si la tenue impeccable de Baribeau depuis l’ouverture de la campagne n’a donné aucun autre choix à Boucher que de lui faire confiance, il en sera autrement dans les semaines à venir alors que les Remparts devront composer avec un calendrier plus chargé. Boucher a aussi l’intention d’utiliser Olivier Chalifour qui, à 19 ans, possède l’expérience du junior AAA.