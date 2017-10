BOISVERT, Étienne



À l'Hôtel-Dieu de Lévis, le 6 octobre 2017, à l'âge de 73 ans, est décédé monsieur Étienne Boisvert, époux de madame Claudette Poitras, fils de feu Joseph Boisvert et de feu Anne-Marie Michaud. Il demeurait à Saint-Henri de Lévis. Outre son épouse, il laisse dans le deuil sa fille : Dre Isabelle (Dr Luc Noël); ses petits-enfants : Rose, Valérie et Benjamin; ses frères, soeurs, beaux-frères et belles-soeurs de la famille Boisvert : Laurent (Marie-Paule Laliberté), Denise (Lucien Forgues), Gilles (Noëlla Richard), Pierrette (André Moreau), France (Michel Lantagne), Jocelyne (Michel Fortin), Jeanne (Guy Monette), Danielle (Bruno Renaud), Andrée (Martin Breton), Josée (Luc Rochette), Guy (Dominique Fortier) et Monique (Martin Bellavance); sa belle-soeur de la famille Poitras : Francine (Simon Nolet); ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines, oncles, tantes et de nombreux ami(e)s. La famille tient à remercier le personnel des soins à domicile du CLSC de St-Lazare. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation Hôtel-Dieu de Lévis.à compter de 13h30.