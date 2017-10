ALÉNA: le Mexique s’opposera à des hausses de tarif et à l’imposition de quotas

L’ambassadeur du Mexique au Canada, Dionisio Perez Jacome, a déclaré que son gouvernement n’acceptera pas d’augmentations tarifaires ni l’imposition de quotas dans le nouvel Accord de libre-échange nord-américain.

Même si le gouvernement mexicain est déterminé à maintenir sa position, M. Perez Jacome demeure confiant que les parties impliquées trouveront un terrain d’entente.

«Nous croyons qu’il est possible de trouver un scénario gagnant pour tout le monde concernant les différents aspects [de l’entente]. C’est important pour avancer dans les négociations», a indiqué l’ambassadeur mexicain dimanche en entrevue au réseau Global News.

La quatrième ronde de négociations aura lieu cette semaine, à Washington. Selon M. Perez Jacome, les pourparlers progressent dans certains dossiers. Par contre, sur des sujets plus sensibles comme la gestion des achats dans l’industrie laitière canadienne et les règles d’origine, le Canada et le Mexique attendent toujours de connaître les intentions des États-Unis.

«Nous n’avons pas beaucoup avancé [dans ces dossiers] car nous attendons toujours les propositions spécifiques [des Américains], a expliqué l’ambassadeur. Ça devrait évoluer dans la prochaine ronde, à Washington, tout comme la question de la gestion des achats.»

À l’instar du Canada, le Mexique devrait faire pression pour maintenir le chapitre 19 de l’accord actuel concernant le mécanisme de résolution des différends dont les États-Unis souhaitent se débarrasser.

Le mécanisme actuel permet à des panels binationaux de prendre des décisions contraignantes sur les plaintes relatives aux subventions illégales et au dumping.

«Nous croyons que tout accord doit être assorti d’un système de règlement de différends juste, transparent, fort et efficace», a précisé Dionisio Perez Jacome, qui refuse pour l’instant d’entrevoir une possible association entre le Canada et le Mexique en cas d’échec des négociations avec les États-Unis.

«C’est trop tôt pour y penser. Nous croyons qu’une entente trilatérale est possible et nous sommes entièrement engagés dans le processus.»