Les biscuits déjeuner ont la cote quand vient le temps de prendre un raccourci, lors des matins pressés. Mais sont-ils un choix sain pour démarrer la journée ? Mon banc d’essai sur les biscuits déjeuner.

Mon analyse

Les formats de biscuits déjeuner varient grandement. Les valeurs ­nutritives ont été étudiées pour un ou deux biscuits, selon leurs poids.

23 biscuits déjeuner ont été analysés. Ils apportent, par portion de 42 g à 70 g (soit 1 ou 2 biscuits) :

De 180 à 300 calories

De 4,5 à 12 g de gras (et de 0,5 à 2,5 g de gras saturés)

De 2 à 6 g de fibres

De 8 à 20 g de sucre

De 2 à 6 g de protéines

Le meilleur choix

La gamme de biscuits déjeuner de Nature’s Path Biologique Sunrise ­Déjeuner (disponible en trois saveurs) se révèle être le meilleur choix pour les matins ­pressés. Sa liste d’ingrédients nous séduit par sa simplicité, son absence de shortening ou d’huile de palme, et par ses grains entiers diversifiés (avoine, kamut, quinoa, ­amarante). Une des options les plus modérées en sucre avec 11 g par ­biscuit de 50 g, ces biscuits offrent aussi un bon apport en fibres (4 g) et en protéines (4 à 5 g).

Les compromis...

Parmi les produits analysés, une seule autre marque était exempte d’huile de palme ou de shortening : Le Choix du Président. Leurs biscuits déjeuner, disponibles en trois saveurs avec une valeur nutritive similaire, demeurent un choix intéressant et économique malgré la liste d’ingrédients un peu longue. Pour 200 calories, un biscuit de 50 g renferme 10 à 11 g de sucre, 5 g de fibres, 3 g de protéines et de 7 à 8 g de gras. On aime aussi la présence de grains germés dans les ingrédients!

Une mention pour le Carré rempli de fruits au beurre d’arachides de Quaker Harvest Déjeuner, car malgré un apport calorique plus élevé que ses compétiteurs (250 calories par biscuit de 60 g), il est intéressant, car il contient 6 g de fibres et 6 g de protéines. Il renferme aussi 11 g de sucre par biscuit, un apport modéré considérant que la portion soit plus grosse que la majorité des autres biscuits analysés. Sa liste d’ingrédients longue et la présence d’huile de palme lui enlève malheureusement quelques points.

Les biscuits déjeuner tendres Avoine et miel de Belvita sont les moins sucrés de ce banc ­d’essai avec 8 g de sucre par biscuit de 50 g. ­Toutefois, ils sont aussi une des options les plus transformées, renfermant de l’huile de palme et beaucoup d’additifs absents des autres biscuits recommandés.

Les moins bons choix

Les produits qui ont récolté le moins de points sont trop sucrés (jusqu’à 20 g de sucre par portion) et apportent moins de fibres et de protéines. De plus, ils contiennent tous de l’huile de palme dans leur liste d’ingrédients. On ne peut donc les considérer comme de bonnes alternatives au déjeuner.

Les biscuits Patte d’ours pause du matin Céréales et yogourt à la vanille (ou aux bleuets) contiennent 20 g de sucre par portion de deux biscuits (64 g) (soit ­l’équivalent de 5 c. à thé). C’est autant de sucre que deux biscuits aux pépites de chocolat du commerce. À noter aussi que, malgré la mention du mot « yogourt » sur le ­produit, deux de ces biscuits n’apportent que 4 % de la valeur quotidienne en calcium. Cette garniture au yogourt est malheureusement composée principalement de sucre et de substances laitières modifiées. Deux biscuits vous apporteront aussi 240 calories, 4 g de fibres, 4 g de protéines et 7 g de gras.

Un autre biscuit déjeuner trop sucré est le sandwich déjeuner de Belvita à la saveur crème de cacao. Avec comme ­premier ingrédient le sucre, pas ­étonnant que celui-ci contienne 12 g de sucre par biscuit de 50 g ! Avec 9 g de gras (2,5 g de gras saturé), 3 g de fibres et 3 g de protéines, ce biscuit n’est pas un choix optimal pour un déjeuner équilibré.

All-Bran propose des biscuits déjeuner croquants, mais ceux-ci ne sont pas la meilleure option pour commencer la journée. La saveur orange et canneberge est particulièrement à éviter, car elle contient, par portion de 42 g, 13 g de sucre ainsi que 2,5 g de gras saturés et seulement 2 g de protéines. Un point positif pour ce biscuit est sa haute teneur en fibres avec 6 g par portion.

L’inuline

Beaucoup de biscuits déjeuner analysés comportent une quantité impressionnante de fibres, bien qu’ils soient des produits très transformés. D’où viennent donc ces fibres ? En lisant la liste d’ingrédients, on se rend rapidement compte que ces produits contiennent de l’inuline, une fibre alimentaire extraite de la racine de chicorée. L’inuline est aussi un prébiotique et peut donc être bénéfique pour la flore intestinale. Cependant, rien ne vaut les avantages des fibres contenues dans les grains entiers que l’on retrouve notamment dans les produits Nature’s Path et le Choix du Président.

Un biscuit pour le déjeuner ?

La valeur nutritive d’un biscuit déjeuner est comparable à un déjeuner composé de deux tranches de pain blanc tartinées d’une cuillère à soupe de confiture.

Cette option facile est mieux qu’un muffin du commerce, mais n’est pas aussi nutritive qu’un petit déjeuner ­composé d’un fruit, d’un ­produit laitier et de céréales entières.

C’est un choix de dépannage qui peut être pratique à ­l’occasion. On peut l’accompagner d’une boisson de soya sans sucre par exemple pour bonifier sa valeur nutritive.