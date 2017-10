Hommage à Clément Ouimet: Maxim Martin en colère contre une journaliste de Radio-Canada

Maxim Martin accuse une journaliste du Téléjournal de Radio-Canada de sensationnalisme pour sa couverture d'un hommage rendu samedi soir au jeune cycliste Clément Ouimet mort tragiquement sur le mont Royal.

L’humoriste n’a pas du tout aimé qu’une journaliste, qui intervenait en direct à la télévision, parle pendant une minute de silence et un discours livré par un proche de Clément Ouimet.

«Merci au Téléjournal d'avoir volé, voire violé, un de nos précieux moments de deuil. Comme quoi le sensationnalisme passe avant le respect...», a écrit l'humoriste, dans un message partagé sur sa page Facebook.

«Hier, alors que plusieurs dizaines de proches étaient rassemblés pour une course hommage à Clément Ouimet, une journaliste du Téléjournal de 22h est venue se planter en plein cœur du groupe, et a non seulement parlé par-dessus le discours hommage de Josh Gieni (l'entraîneur de Clément), mais aussi pendant la minute de silence, pendant que la famille pleurait à 3 pas d'elle !!!», poursuit-il.



La journaliste finit néanmoins par interrompre son intervention, visiblement consciente que les proches de la jeune victime se recueillaient en silence à ses côtés.

Rappelons que Clément Ouimet était le petit ami de la fille de Maxim Martin. Mercredi dernier, il a été fauché mortellement par un automobiliste alors qu’il s’entrainait à vélo sur le mont Royal.