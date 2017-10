Denis Gravel craque en ondes : «Docteur, vous êtes mon héros»

En marge de l’évènement, Courir en cœur, qui se tiendra le 14 octobre prochain pour venir en aide aux familles d’enfants ayant des maladies du coeur, l’animateur Denis Gravel a reçu en ondes le chirurgien cardiaque congénital Frédéric Jacques.

M. Jacques, qui est aussi le coprésident d'honneur de cet évènements, était donc de passage dans les studios de CHOI Radio X pour parler de cette course.

Après plusieurs minutes de discussion, Denis Gravel a avoué qu’il avait un lien bien spécial avec le docteur Jacques, puisque c’est lui qui a opéré son fils, Arthur, il y a environ un an.

«Je vais essayer de le faire comme un grand garçon, mais c’est très mal parti : docteur Jacques, c’est le docteur qui a opéré mon garçon. Ça fait un peu plus d’un an et la vie fait en sorte qu’on est de nouveau face à face. Je vais pouvoir vous le dire de façon très directe : docteur Jacques, merci d’avoir sauvé la vie de mon enfant.»

C’est donc avec le trémolo dans la voix que l’animateur a remercié le médecin et a expliqué l’histoire de son fils.

«Arthur s’est fait enlever son bouchon de gavage cette semaine. C’était la dernière étape médicale physique de tout ce processus-là, qui n’a pas été facile à tous les jours, mais moi je vais toujours me souvenir de la première conversation qu’on a eue ensemble [Denis Gravel et le Dr Jacques], ça m’a tellement apaisé, ça m’a tellement fait du bien.»

«Depuis ce temps-là, mon garçon marche, court, il fait le clown, il parle, il mange, il boit : c’est un enfant en santé, puis docteur Jacques, vous êtes mon héros. Je suis vraiment content qu’on soit face à face et de pouvoir vous dire du fond du cœur: "Merci!"», a-t-il ajouté, toujours aussi ému.

Pour faire un don à la Fondation québécoise pour les enfants malades du cœur, vous n’avez qu’à aller sur le site web de l’évènement Courir en cœur, en cliquant ici.