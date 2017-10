Elle devient infirmière dans l’hôpital qui l’a guérie du cancer quand elle était enfant

L’histoire de Montana Brown, une Américaine de 24 ans, a de quoi inspirer bien des gens. Après plusieurs années à combattre un cancer, la jeune femme a décidé de devenir infirmière et travaillera dans l’établissement qui l’a soignée de la maladie.

Le Aflac Cancer and Blood DIsorders Center of Children’s Healthcare d’Atlanta, en Géorgie, compte maintenant sur une nouvelle employée qui risque d’inspirer la majorité de ses jeunes patients.

Alors qu’elle avait deux ans, Montana Brown a été diagnostiquée avec une forme très rare de cancer du cerveau qui affecte les tissus cognitifs.

Après un an de traitement de chimiothérapie, la jeune fille a dû combattre la maladie pendant toute son adolescence.

À 15 ans, alors qu’on la croyait guérie, le même cancer a refait surface et elle a dû recommencer des traitements pendant douze mois.

Pendant tous ces moments difficiles, Montana se souvient à quel point les employés du Aflac Center avaient été attentionnés à son endroit. Certains membres de l’établissement l’ont même suivie de son jeune âge jusqu’à son adolescence.

En entrevue au USA Today, la jeune fille a avoué que ce sont les gens qui l’ont soignée qui lui ont donné envie de redonner au suivant en devenant infirmière.

«Je savais que je voulais aider les autres, et en utilisant mon histoire, que je pourrais donner de l’espoir et de l’inspiration à bien des gens», a-t-elle dit.

Après plusieurs années d’efforts, Montana Brown a finalement obtenu un diplôme de l’université Augusta et est devenu officiellement infirmière.

Sans même hésiter, le Aflac Center a engagé Mme Brown a titre d’infirmière en oncologie. «Après avoir rencontré Montana et sachant son histoire, on savait qu’elle deviendrait un membre important de notre équipe et qu’elle saurait donner les meilleurs soins à nos patients», a déclaré la directrice de l’établissement.