« J’ai sombré au plus fond des bas fonds, dans la rue à sentir l’urine, à quatre pattes pour trouver une roche de crack à fumer, mais j’ai toujours gardé l’espoir de m’en sortir », confie l’homme de 37 ans, la gorge serrée.

Né d’un père chansonnier et d’une mère barmaid au Saguenay, Keven Chouinard a toujours été turbulent et défié l’autorité. Enfant, il a été abusé par son oncle, qui l’a aussi initié à la cocaïne alors qu’il n’avait que 11 ans.

« C’est ça qui me fâche le plus. À partir du moment qu’il m’a fait goûter à la coke, je ne l’ai lâché qu’à 25 ans », dit-il à propos de celui qu’il a dénoncé il y a quatre ans et fait condamner.