Jusqu’à 15 ans de prison demandés pour 11 militants des droits de l’homme en Turquie

Istanbul | Le parquet d’Istanbul a demandé dimanche jusqu’à 15 ans d’emprisonnement pour onze militants des droits de l’homme, pour la plupart interpellés en juillet et accusés de liens avec une «organisation terroriste», selon l’agence Dogan.

Huit des accusés sont actuellement en détention, dont Idil Eser, directrice d’Amnestie internationale en Turquie et Taner Kiliç, président de l’organisation en Turquie, ainsi qu’un citoyen allemand et un suédois.

Dix des militants sont poursuivis pour «assistance à une organisation terroriste armée», tandis que M. Kiliç est poursuivi pour «appartenance à une organisation terroriste», précise Dogan.

Le parquet a réclamé entre 7 ans et demi et 15 ans de prison pour les accusés, selon Dogan.

L’agence progouvernementale Anadolu rapporte elle que M. Kiliç risque entre 7 ans et demi et 15 ans d’emprisonnement, et les autres accusés entre 5 et 10 ans.

M Kiliç a été interpellé en juin, accusé d’avoir utilisé l’application de messagerie cryptée ByLock, qu’Ankara considère comme l’outil de communication privilégié des auteurs du putsch manqué du 15 juillet 2016.

Les autorités turques accusent le prédicateur Fethullah Gülen, exilé aux États-Unis, d’avoir fomenté cette tentative de coup d’État, ce que l’intéressé nie fermement.

Les autres militants ont été interpellés le 5 juillet au cours d’un atelier de formation à la sécurité informatique et à la gestion des données sur l’île de Büyükada, au large d’Istanbul.

L’Allemand Peter Steudtner et le Suédois Ali Gharavi, poursuivis dans cette affaire, étaient formateurs lors de cet atelier.

Citant l’acte d’accusation, l’agence Dogan précise que les militants sont soupçonnés d’avoir aidé trois organisations terroristes: les réseaux gulénistes, les séparatistes kurdes du PKK et un groupuscule d’extrême gauche, le DHKP-C.

Les militants sont également accusés d’avoir cherché à créer « un chaos dans la société » semblable à celui provoqué par les manifestations antigouvernementales de 2013.

Ces interpellations avaient provoqué une violente passe d’armes entre Ankara et Berlin, excédé par l’interpellation de son ressortissant. L’Allemagne avait ainsi haussé le ton vis-à-vis de la Turquie en annonçant une réorientation de sa politique, notamment économique, à l’égard de ce partenaire historique.

Le ministre allemand des Affaires étrangères, Sigmar Gabriel, a exprimé dimanche sa « grande préoccupation» face aux accusations portées contre ces militants des droits de l’homme.

Il a affirmé que l’accusation de terrorisme était « absolument incompréhensible » et que la menace d’une peine d’emprisonnement était «inacceptable».

«Nous continuons à faire tout notre possible pour ramener en Allemagne les citoyens Allemands, dont Peter Steudtner», a ajouté M. Gabriel.

Les relations entre Berlin et Ankara ne cessent de se détériorer, en particulier depuis la tentative de coup d’État de l’été 2016.

L’Allemagne condamne fermement l’ampleur des purges entreprises en Turquie après le putsch manqué, au cours desquelles plus de 50 000 personnes, dont certaines ayant la nationalité allemande, ont été arrêtées et plus de 140 000 limogées ou suspendues.

Angela Merkel a même annoncé début septembre être favorable à un arrêt des négociations d’adhésion de la Turquie avec l’UE, au point mort depuis des années, provoquant la colère d’Ankara.

Pour sa part, la Turquie accuse l’Allemagne de faire preuve d’indulgence envers des « terroristes », en abritant des séparatistes kurdes et des putschistes présumés.