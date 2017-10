Blade Runner: beau mais froid

C’était soir de grande première mercredi dernier à la Place-des-Arts.

Sur le tapis rouge, Denis Villeneuve était assailli par les micros, les caméras et les flashs des photographes.

Jean-Marc Vallée, rayonnant de bonheur après ses huit trophées Emmy pour Big Little Lies, se réjouissait du succès de son ami, qui comme lui, rayonne aux Etats-Unis.

Je vous avoue que de voir réunis, à quelques mètres, deux de nos plus grandes vedettes de la création qui font leur marque sur le plus grand marché audiovisuel, ça faisait chaud au cœur.

Denis Villeneuve a été accueilli comme une rock star. Une ovation debout pour le fils prodigue, toujours aussi modeste, qui semblait presque gêné devant tant d’amour.

Ce qui m’a le plus impressionnée, c’est que Villeneuve ait insisté, négocié pour que son film soit lancé à Montréal pour le film d’ouverture du FNC.

Voilà un gars qui ne renie pas ses origines, qui est capable du plus beau des retours d’ascenseur pour Festival qui a été très généreux avec lui. Et voilà surtout un gars qui est capable de dire à des producteurs américains tout-puissants : « Ma culture est aussi importante que la vôtre ». J’aurais bien aimé que Mélanie Joly soit là et prenne des notes, pour voir comment on mène ça, des négos avec les Américains.

J’ai rarement assisté à une première, toutes catégories confondues -théâtre, cinéma, humour-où les attentes étaient aussi élevées. Même si tous les spectateurs de la Place-des-Arts n’étaient pas nécessairement des fans finis du Blade Runner de Ridley Scott, on sentait que « la barre était haute ».

Sauf que ce Blade Runner 2.0, version Villeneuve est beaucoup plus compliqué que le premier. Quel scenario inutilement alambiqué ! À tel point que l’on se perd parfois dans l’intrigue, qu’on peine à se rappeler les liens entre les personnages, où qu’on s’égare dans les différents rebondissements.

Ce film est absolument magnifique, et montre encore une fois à quel point Villeneuve est un cinéaste au sommet de son art, en pleine maîtrise de ses moyens. J’ai passé la moitié des 2 heures 45 minutes du film à me demander : « Mais comment il réussit à faire ça ? ». Les prouesses techniques (personnages dédoublées, personnages en hologramme, etc) sont époustouflantes.

Chaque image est comme un tableau, la direction artistique est incomparable et certaines images, en particulier les scènes sous la neige, resteront gravées longtemps dans mon esprit.

Si je suis restée sur ma faim devant ce film, c’est que j’ai eu tout le long l’impression que Villeneuve parlait à ma tête et pas à mon cœur. Le réalisateur nous fait réfléchir sur la création de la vie, sur la différence entre les machines et les humains, etc.

Mais, à part deux scènes de « contact humain », je n’ai pas été touchée dans mes tripes. Pas de coup de poing au plexus. Comme si ce film, très beau, était aussi terriblement froid.

Le film est terriblement et incompréhensiblement long (2h44) . Certaines scènes s'étirent inutilement.

Est-ce que Blade Runner est le « chef d’œuvre » de Denis Villeneuve, comme l’ont écrit certains? Personnellement, j’avais été bien plus bouleversée par Arrival, qui m’avait fait craquer à plusieurs reprises. Mais en termes de coup de foudre visuel, Blade Runner 2049 est tout simplement : une splendeur !