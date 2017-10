C’est écologique, c’est économique et c’est sur mesure. La tendance de l’achat en vrac prend de l’ampleur à Québec. Un concept bon pour le portefeuille du consommateur, mais aussi pour celui du commerçant.

« Le vrac, c’est pratique pour les consommateurs. Ils prennent le contrôle de l’emballage. Donc, dans un premier temps, il y a moins d’emballage et ils vont prendre les quantités qu’ils veulent. C’est ce que l’on appelle le customizing (sur-mesure) », explique Sylvain Charlebois, professeur en distribution et politique alimentaire de l’Université Dalhousie, à Halifax.

Le vrac représente aussi une bonne affaire pour les marchands. « L’espace-tablette est de plus en plus rare et cher, alors les marchands peuvent aussi profiter du vrac. Ça coûte moins cher au niveau du merchandising, c’est-à-dire, la façon dont on dispose des produits en magasin », poursuit le professeur.

Par-dessus tout, le vrac est écologique et laisse une empreinte réduite sur l’environnement, ce qui est de plus en plus recherché, selon M. Charlebois.

« Ça s’inscrit dans un registre de développement durable qui est de plus en plus influent chez le consommateur », termine le professeur.

Photo Jean-François Desgagnés

5 endroits où magasiner à Québec

1. La Récolte

885, 3e Avenue

On y trouve notamment : Riz, grains, farines, épices, cafés et savons.

Apportez vos propres contenants (disponibles également en magasin).

https://www.larecolteenvrac.com/

2. Les gourmandises de Louca

778, rue Saint-Jean

On y trouve notamment : Noix, pâtes, produits de cacao, légumineuses, fruits et légumes frais ou déshydratés, bonbons, épices et herbes.

Apportez vos contenants.

https://www.facebook.com/lesgourmandiseslouca/

3. Bulk Barn

8435, boulevard Henri-Bourassa – 365, rue Soumande (et aussi à Lévis, 65-B, route du Président-Kennedy et 1236, rue de la Concorde)

On y trouve notamment : Céréales et grains, décoration de gâteaux, beurres de noix en vrac, haricots, mélanges pour soupe, suppléments alimentaires, farines et produits de boulangerie.

Vous pouvez apporter vos contenants.

http://www.bulkbarn.ca/fr

4. Mme Macadam Noix & Délices

Halles Sainte-Foy, 2500, chemin des Quatre-Bourgeois, Québec

On y trouve notamment : Noix grillées et confiseries.

On doit prendre les contenants sur place.

http://mmemacadam.ca

5. Supermarchés Metro et IGA