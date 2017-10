Les équipes de relais frappent encore

Pour les Québécois au culte de la médaille si fort quand arrivent les Jeux olympiques, l’épreuve à relais en patinage de vitesse de courte piste s’annonce comme une valeur sûre. La deuxième médaille d’or de la saison pour les hommes et celle en bronze des femmes, dimanche à Dordrecht aux Pays-Bas, laissent entrevoir des soirées glorieuses en février prochain.

La victoire masculine à cette deuxième Coupe du monde après celle à Budapest de la semaine précédente a été obtenue sans gratuité, sinon qu’en l’absence des puissants Sud-Coréens, écartés de la finale après avoir été pénalisés en demi-finale samedi. Le quatuor canadien formé de Samuel Girard, Charles Hamelin, Charle Cournoyer et Pascal Dion a mené le train durant la majorité des 45 tours pour devancer après 6 m 42,48 s les Néerlandais et les Chinois.

« Tout le monde a fait ce qu’il fallait faire. Ça nous met en bonne position pour les deux autres Coupes du monde. On est content, mais on ne s’assoira pas là-dessus et on va continuer de travailler fort pour garder un pas en avant des autres équipes », a résumé Girard, seul médaillé individuel du jour.

La finale de dimanche, disputée inhabituellement à cinq nations plutôt qu’à quatre, a occasionné une circulation dense comme on en trouve chez nous durant les interminables travaux routiers. L’exercice commandait une parfaite cohésion dans les échanges de pouvoir d’un patineur à l’autre.

« Aujourd’hui (dimanche), on a attaqué beaucoup et on a pris les devants assez vite. Notre confiance en nos moyens, c’est ce qui est ressorti le plus », a observé le Saguenéen d’origine.

Les femmes, si près

Plus tôt, les Canadiennes ont décroché la troisième place à l’épreuve de 3000 m derrière la Chine, gagnante en 4 m 9,49 s, et la Corée du Sud. Le quatuor de Kasandra Bradette, Valérie Maltais, Marianne St-Gelais et Jamie MacDonald a réitéré ses ambitions après avoir fini deuxième à Budapest. Le groupe pouvait même aspirer à l’or jusqu’à ce que MacDonald, en tête avec moins de deux tours à jouer, se fasse surprendre par la Chinoise Kexin Fan à sa gauche alors qu’elle se préoccupait d’une Coréenne dans son miroir latéral de droite. « Quand on a passé la ligne en troisième position, on s’est toutes regardées et on s’est serré dans nos bras. Fred (l’entraîneur Frédéric Blackburn) était content de nous parce que c’est l’une des premières fois qu’on réussit à être encore compétitive au dernier échange pour pousser notre finisseuse en première position et se battre pour le podium », a rapporté Maltais.

Quatre ans plus tard

Il faut remonter à 2013-2014 pour découvrir deux victoires dans la même saison par une équipe masculine à cette épreuve de 5000 m.

À moins d’une défaillance, le Canada devrait qualifier ses deux équipes de relais pour les Jeux puisque les trois meilleurs résultats sur les quatre rendez-vous de l’automne serviront à identifier les sept pays participants, autant chez les hommes que les femmes (la Corée du Sud est qualifiée d’office en tant que pays hôte).