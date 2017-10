Les incontournables de la semaine

1 Le spectacle intime Messmer

Le fascinateur Messmer, qui connaît un immense succès à chacun de ses passages dans la région, vient nous visiter pour présenter son tout nouveau spectacle, Hypersensoriel. Dans ce rendez-vous, l’hypnotiseur repousse encore une fois les limites du subconscient et met les cinq sens du public à profit. Encore plus interactif et euphorique, Hypersensoriel démontre les pouvoirs insoupçonnés de notre inconscient avec, cette fois-ci, une technologie de réalité virtuelle. Messmer se produira deux soirs à Saguenay, soit mercredi et jeudi au Théâtre Banque Nationale.

2 La soirée d’humour Guillaume Wagner et Claudine Mercier

Les amateurs d’humour auront du choix le vendredi 13 octobre prochain, alors qu’un jeune de la relève et une valeur sûre proposeront un grand registre de blagues. Guillaume Wagner et Claudine Mercier sont à Saguenay pour présenter leur plus récent matériel. L’humoriste aux remarques grinçantes, Guillaume Wagner, sera au Vieux Théâtre de La Baie avec des blagues inédites. Claudine Mercier, elle, foulera les planches du Théâtre Banque Nationale de Chicoutimi avec son cinquième spectacle. Elle offrira ses observations sur la politique, la chirurgie, le terrorisme, le féminisme, les technologies, l’éducation, la quête du bonheur

3 Le grand retour Frères d’armes

C’est une occasion unique qui se présentera aux nostalgiques des années 1990. Les leaders de Vilain Pingouin et de Noir Silence, Rudy Caya et Jeff Dubé, seront sur la scène du Vieux Théâtre de La Baie pour un seul et même spectacle, le jeudi 12 octobre.

Les deux artistes qui ont grandement influencé la musique populaire québécoise avec des succès comme Je marche seul, Le Train, On jase de toi, et Malade, offrent une rencontre simple, étant accompagnés de quelques musiciens seulement. Dans une formule intime et épurée, les spectateurs pourront donc redécouvrir les nombreux succès qui ont marqué une génération.