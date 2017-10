Les Remparts stoppés dans leur lancée à Bathurst

BATHURST | La perfection est chose du passé pour les Remparts. Aidé par le retour au jeu d’Antoine Morand, le Titan d’Acadie-Bathurst a freiné à six la séquence victorieuse du début de saison de la troupe québécoise, l’emportant par la marque de 3-0, hier après-midi, au Centre régional K.C. Irving.

Intraitables jusque là dans cette fin de semaine dans les Maritimes, les Remparts enregistraient donc un premier échec en sept sorties. Ils peuvent tout de même ressortir la tête haute de cet éreintant séjour sur la route qui s’est traduit par une récolte de quatre points sur une possibilité de six, ayant battu Halifax et Charlottetown, vendredi et samedi.

Si les Remparts ont offert du jeu plus inspiré que la veille à l’Île-du-Prince-Édouard, ils ont été incapables de générer quoi que ce soit en offensive malgré 22 tirs, bousillant notamment deux jeux de puissance au début du troisième tiers, dont un d’une durée de quatre minutes.

«Les gars ont tout donné ce qu’il leur restait, mais on leur a ouvert la porte en avantage numérique. Je n’aime pas les excuses, mais la fatigue s’est fait ressentir, particulièrement en supériorité numérique où l’exécution n’était pas là. Puis, c’est un gars (Morand) qui ne devrait pas jouer qui fait la différence!» a réagi l’entraîneur des visiteurs, Philippe Boucher.

Les esprits se sont échauffés dans les dernières secondes du match. Pendant que les joueurs attendaient le verdict des officiels, le gardien Reilly Pickard s’est carrément assis sur son filet, ce qui a soulevé l’ire de l’instructeur-chef des Remparts.

«C’est inacceptable qu’un gardien fasse ça dans le junior, il faut être professionnel», a-t-il pesté.

L’effet Morand

Les deux premières périodes se sont déroulées à vive allure. Même si les Remparts ont obtenu de meilleures chances d’ouvrir la marque que leurs adversaires, le Titan a réussi là où les visiteurs ont échoué quand Morand a mis son équipe en avance. Le rapide patineur avait raté les deux matchs précédents en raison d’une suspension.

Moins de 50 secondes plus tard, Adam Holwell en a rajouté sur une passe de Morand, un tir qui a glissé sous le bras d’Oliver Troop, avant que ce même attaquant ne scelle l’issue tard en troisième.

À son premier départ en carrière, le portier recrue des Diables rouges n’a pas à rougir de sa performance, lui qui a repoussé 22 rondelles, montrant qu’il pouvait tirer son épingle du jeu malgré son inexpérience dans le hockey d’élite.

«J’ai aimé sa prestance. Oui, il y a de petites choses à travailler, mais depuis son premier entraînement avec nous l’an dernier, il a fait des pas de géant», a souligné Boucher.

En vitesse

Philippe Boucher n’avait apporté qu’une seule modification à son alignement, insérant Gabriel Villeneuve pour sa rentrée dans la LHJMQ, à la place de Braeden Virtue... Le défenseur Christian Huntley purgeait le deuxième de sept matchs de suspension... Rentrés à Québec après la rencontre, les Remparts seront en congé pour l’Action de grâce avant de reprendre l’action jeudi contre Victoriaville au Centre Vidéotron...