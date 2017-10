Nation a fait exploser la carrière de Tibz

À 24 ans, Tibz ne s’attendait pas à ce que sa carrière fleurisse au Québec aussitôt. Mais sa chanson Nation a littéralement fait exploser sa carrière en dehors des frontières de la France. Au Québec, Nation cartonne dans les radios depuis plusieurs mois déjà.

La chanson se trouve sur l’album du même titre, qui est sorti au Québec la semaine dernière sous l’étiquette Musicor.

Le message fédérateur de Nation ­reflète la mission que se donne ­l’artiste dans sa carrière. « Je l’ai fait dans une maison de campagne avec des copains, dit-il, attablé dans un hôtel de Québec. On voulait sortir un nouveau single fédérateur. »

« J’avais plein de choses à dire, ajoute-t-il. Il y avait les attentats, la montée du Front national en France... Tout était “bad”dans les infos. En tant que chanteur, je veux donner des messages forts et rassembleurs plutôt que des chansons tristes. »

Une chanson qui ouvre les portes

La pièce lui a ouvert « plein de portes », dit celui qui a chanté aux côtés de Vianney et Louane.

« Maintenant, on me connaît, et je peux m’exprimer. Je voudrais éventuellement aussi écrire pour les autres. Et ça m’a amené ici au Québec, c’est super », dit-il, alors qu’il s’envolera en Belgique la semaine prochaine pour une autre tournée de promotion.

Tibz vient tout juste de lancer au Québec son second extrait, On n’est pas bien là ?.

Né en France, Tibz, de son vrai nom Thibault Gaudillat, a grandi dans la musique, avec une guitare dans les mains dès l’âge de 10 ans.

Influencé autant par Elvis Presley que Bob Dylan et Francis Cabrel, jamais il n’a pensé faire autre chose que de la musique dans la vie, même si ses parents lui ont demandé de terminer son baccalauréat en ­littérature, option théâtre.

► L’album de Tibz est disponible au Québec maintenant.