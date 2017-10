C’est dans un livre de pensées sur le cancer que j’ai trouvé ceci :

« On se laissait balloter comme un bouchon de liège au gré des vagues. On suivait la parade en allant nulle part, si ce n’est vers sa propre mort. On ne savait pas qu’on pouvait fixer sa propre destination. La maladie nous donne ce pouvoir sur son corps, sa santé, son destin.

On sait désormais qu’il est possible de se fixer un but, mais on se retrouve aussi désorienté qu’un prisonnier qui recouvre sa liberté après son temps passé derrière les barreaux. Quoi faire? Où aller? À quoi suis-je bon? Qu’est-ce que j’aime? Il faut s’accorder une période de transition, ou plutôt de probation durant laquelle on va interroger et apprivoiser l’étranger qu’on était devenu pour soi-même.

Que veut faire de sa vie un rescapé? Pour qu’il le sache, il faut lui laisser le temps de se découvrir. Sinon, comme le disait Yogi Berra, ce champion philosophe du baseball et truiste invétéré: « You’ll never get there, if you don’t know where you’re going! » (Comment y arriver si on ne sait pas où on va!)

Certains disent que ce n’est pas la destination qui importe mais le chemin pour y arriver. Mais avoir une destination aide à avancer. Tout comme l’existence d’un projet aide à vivre. Je détermine le mien. Je veux connaître la joie d’un projet et d’une vie menée à terme. Je sais où je veux aller et je vais y arriver. Alors dès aujourd’hui, je commence à jouir du parcours. »

Anonyme

J’imagine que si vous avez lu un ce genre de livre, vous avez été frappé par la maladie. Malheureusement ou heureusement, l’humain a souvent besoin de s’y confronter pour repenser sa vie et lui imprimer une nouvelle direction. Ça s’appelle transformer en positif ce qui n’est que négatif au départ. Ça s’appelle aussi profiter de la chance que la vie nous donne de prendre un nouveau départ.