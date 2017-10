Peter Simons lance un cri du cœur à Tout le monde en parle et l’internet s’emballe

Face aux géants américains du web comme Amazon et eBay, l’homme d’affaires à la tête des magasins de vêtements Simons demande aux gouvernements d’adopter des politiques fiscales équitables.

Mais Peter Simons dit vouloir traiter d'un projet de société beaucoup plus large, et non seulement d’enjeux liés à la taxation des entreprises, et son message semble avoir rejoint beaucoup d’internautes.

Ils ont d'ailleurs été nombreux à réagir sur les réseaux sociaux.

Voici d’abord 10 citations à retenir de l'entrevue de l'homme de 53 ans:

1. «On est à l’aube d’une nouvelle économie, on est au début d’une révolution, on ne peut plus dépendre des lois écrites il y a 100 ans, je voudrais voir un plan, pas du cas par cas.»

2. «Les géants américains menacent aussi la souveraineté des pays et des peuples. Si on perd l’habileté financière de créer le monde qu’on veut, on perd l’espoir, le projet de communauté, la cohésion sociale et économique. C’est le début d’un déclin de n’importe quelle société.»

3. «On vit dans une ère où on parle des droits de chacun, mais il y a des responsabilités qui viennent avec ça.»

4. «Oui, le gouvernement pourrait aller chercher l’argent des grandes entreprises. [...] Il faut qu’on ait le courage de faire un plan à long terme... On a beaucoup de difficulté, comme société, à adresser [sic] Netflix et autres compagnies.»

5. «Ce n’est pas des changements faciles. Ça demande un courage politique.»

6. «Il ne faut pas couper en éducation [...] L’éducation est l’avenir de notre société. Un décrochage avant 20 ans, ça prend une génération à corriger.»

7. «Je pense qu’on verra l’inégalité sociale croître, on verra une baisse dans l’inclusion économique. Il ne faut pas que la peur économique s’installe.»

8. «Le problème, avec Netflix, c’est: c'est quoi, le plan? Faire ça une entreprise à la fois? Taper sur les petits et céder aux grands? Ce n’est pas un plan. Ce n’est pas une façon de gérer les entreprises. Ayez le courage de regarder the big picture.»

9. «Face à l’évasion fiscale, il faut qu’on commence, au Québec, à construire un consensus mondial. Pour dire que ce n’est plus acceptable, que le monde qui fait juste affaire au Canada déclare 90 % de ses revenus ailleurs...»

10. «Je ne suis pas contre la compétition. Je suis prêt à me battre. Je veux juste les mêmes règles. On doit créer un nouveau système de taxation. Vous payez vos taxes où sont vos ventes, où sont vos employés et votre production. Créons un registre transparent des entreprises.»

Voici quelques messages publiés sur Twitter pendant le segment télévisé:

Des entrevues comme celle de Peter Simon, on aime ça!! Lucidité, clarté et pertinence! #TLMEP — Dany Turcotte (@danyturcotte) October 9, 2017

Je suis client fidèle de la Maison Simons et ravi d'entendre la belle vision de société du pdg Peter Simons. #Inspirant #tlmep — Rachad Lawani (@rachadlaw) October 9, 2017

Beau message Peter Simons! En espérant que le gouvernement et la société en générale soient à l'écoute! #TLMEP — Vânia Aguiar (@VaniaAguiar12) October 9, 2017

Quel homme brillant ce Peter Simons! Belle entrevue à #tlmep — Karianne Routhier (@kari_333) October 9, 2017

Peter Simons for president #Tlmep — Tapis rose (@tapisrose) October 9, 2017

Très inspirant M. Simons ! Vision, courage, consensus. Plutôt rare en politique de ce temps-ci. 😔 #tlmep #polqc — Oli St-Germain (@OliLeDetoureur) October 9, 2017

Peter Simons pour avoir travailler pour sa compagnie

Un mot: intégrité #tlmep — LouisGSylvestre (@LouiSGSylvestre) October 9, 2017

#tlmep Vraiment une belle personne ce #M.Simons ,intelligence ,en espérant qu'il aura éclairer nos politiciens ! — Marie-France Berger (@etoile333_) October 9, 2017

M. Peter Simmons insiste sur la responsabilité corporative à l'égard des sociétés. C'est un objectif important.#tlmep — Frédéric D'Astous (@fdastous) October 9, 2017

– Avec la collaboration de Philippe Melbourne Dufour