Priorité à la sécurité des rues

Les électeurs de Saint-Louis–Sillery s’inquiètent de la sécurité de leurs rues résidentielles. C’est le principal enjeu auquel les candidats au poste de conseiller municipal promettent de s’attaquer. Photo JEAN-FRANCOIS DESGAGNÉS

Marie Lacerte, de Démocratie Québec (DQ), Alexandre Pettigrew, de Québec 21 (QC 21) et Émilie Villeneuve, d’Équipe Labeaume (ÉL), font tous les trois le même constat. Avec l’accroissement de la circulation au centre-ville, Sillery devient un lieu de transit et les automobilistes roulent vite à travers le quartier pour contourner le trafic.

Émilie Villeneuve rappelle que Québec est l’une des seules villes dotées d’une politique de la sécurité routière. Des outils existent, dit-elle, et il faut améliorer la signalisation et faire respecter les limites de vitesse par l’ajout d’aménagements qui incitent les automobilistes à ralentir.

Vitesse modulée Photo JEAN-FRANCOIS DESGAGNÉS

Alexandre Pettigrew propose l’ajout de dos-d’âne et la modulation de la vitesse à 30, 40, 50 ou 60 km/h, selon l’usage de la rue.

Le développement des grands domaines de Sillery amènera encore plus de voitures dans le secteur, souligne Marie Lacerte, qui déplore que le tout ait été fait à la pièce « sans planification, ni vision d’ensemble ». Elle préconise des partenariats avec l’Université Laval pour trouver des solutions à cette problématique que vit le quartier. Elle souhaite que toutes les rues résidentielles soient limitées à 30 km/h. C’est déjà le cas pratiquement partout à Sillery.

Québec 21 et Démocratie Québec proposent de modifier les conditions de stationnement sur Maguire. Alexandre Pettigrew estime que l’avènement des parcomètres a fait fuir les clients et promet d’enlever tous les parcomètres et de les remplacer par des stationnements à durée limitée. Marie Lacerte veut offrir la gratuité pendant 30 minutes sur toutes les artères commerciales.

Pas de retour en arrière Photo JEAN-FRANCOIS DESGAGNÉS

Émilie Villeneuve refuse de revenir en arrière. « On a atteint un bel équilibre. Les commerçants sont tannés qu’on frappe sur le clou de Maguire et du discours qui dit que ça va mal. » Pour elle, on doit concentrer les efforts pour la rendre plus conviviale, notamment en élargissant les trottoirs.

M. Pettigrew se débat avec l’affirmation de son chef Jean-François Gosselin, qui, en début de campagne, avait affirmé que quand il va sur Maguire, il ne veut pas plus d’arbres, mais plutôt des espaces pour se stationner. « Les gens m’en parlent beaucoup. Ça me donne l’opportunité de pouvoir recadrer. Pour ce qui est des arbres, oui, on trouve que c’est une bonne idée. Il n’y a personne sur la planète qui trouve que c’est une bonne idée d’enlever les arbres d’une ville. »