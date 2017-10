Shank fait les choses en grand pour sa première victoire

SHAWINIGAN | Les Saguenéens de Chicoutimi ont terminé leur week-end sur une bonne note, signant un gain de 5-0 face aux Cataractes, hier après-midi au Centre Gervais Auto de Shawinigan.

La troupe de Yanick Jean n’a pas été en mesure d’enfiler l’aiguille lors des 20 premières minutes de jeu, mais elle s’est bien reprise lors des 40 suivantes, profitant de l’occasion pour marquer cinq buts sans réplique. Olivier Galipeau (deux fois), Vincent Lapalme, Vincent Milot-Ouellet et Félix-Antoine Marcotty ont déjoué le gardien Lucas Fitzpatrick.

Pendant ce temps, à l’autre bout de la patinoire, le gardien Alexis Shank en a profité pour enregistrer sa première victoire dans la LHJMQ, en plus de signer son premier blanchissage.

« C’est certain qu’on est satisfaits. Il n’y a pas beaucoup de points négatifs de notre côté [...] Notre gardien a été très bon, il a fait de bons arrêts à des moments opportuns. C’est un jeune gardien qui joue avec confiance », a mentionné Yanick Jean.

L’homme masqué de 17 ans a stoppé les 40 lancers dirigés vers lui, ce qui lui a valu d’être nommé première étoile de la rencontre. Après le match, Shank était visiblement très heureux du dénouement.

« Je ne peux pas demander mieux. C’était vraiment intense, puisqu’on a eu beaucoup de désavantages numériques, mais les joueurs en avant de moi m’ont beaucoup aidé en bloquant des lancers », a analysé le jeune gardien.

Pas en mode panique

Avec cette défaite, les Cataractes restent toujours la seule équipe à la recherche d’une première victoire cette saison, mais l’entraîneur-chef Daniel Renaud pense qu’ils vont sortir de cette mauvaise séquence.

« On va trouver des solutions tous ensemble. Il n’y a pas un joueur qui a abandonné dans la chambre après le meeting. Ce n’est facile pour personne, les joueurs sont déçus parce qu’ils travaillent. Ça va être à nous de les mettre dans de bonnes situations », a confié Renaud.

Houde sur la touche

Par ailleurs, les Saguenéens devaient se débrouiller sans les services de leur attaquant Samuel Houde.

Ce dernier s’est blessé au dos lors du dernier match face aux Tigres de Victoriaville, mais sa présence au match de demain, contre le Phœnix, reste toujours probable.

« C’est le seul sur la liste des blessés qui est au jour le jour. On va pratiquer demain [aujourd’hui] et on verra pour mardi [demain] », a conclu le pilote des Sags.