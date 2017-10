« On manque de finition » – Claude Julien

NEW YORK | Loin d’être satisfait la veille, Claude Julien a salué l’effort de ses joueurs au terme de ce revers. Blanchis 2 à 0, ses hommes ont tout de même réussi à mettre 34 fois Henrik Lundqvist à l’épreuve. Face à un autre gardien, le résultat de la rencontre aurait certainement pu avantager les Montréalais.

Mais ce n’est pas ce qui s’est produit. D’ailleurs, le vieux dicton ne dit-il pas que l’enfer est rempli de bonnes intentions ? Or, dans le sport, les bonnes intentions n’apportent pas toujours la victoire.

« On a fait beaucoup de bonnes choses, mais en bout de ligne, on n’a pas eu la victoire, a laissé tomber Julien d’entrée de jeu. Il faut trouver le moyen de marquer des buts. On crée des chances, mais on manque de finition.

« Ce soir [dimanche], on a passé beaucoup de temps dans le territoire adverse. On s’est rendu au filet. Il y avait plusieurs rondelles libres. Maintenant, il faut sauter sur ces rondelles et marquer», a-t-il ajouté.

En fait, le Canadien y est parvenu à deux occasions, mais chaque fois, les officiels ont annulé le but.

Des solutions à trouver

Bref, en trois matchs, le Tricolore n’a inscrit que trois buts, dont deux en infériorité numérique. Visiblement, la cohésion au sein de certaines unités fait défaut.

Conscients de cette réalité, Julien et ses adjoints profiteront sans doute des prochaines heures pour mettre sur pied un plan d’action.

« On doit continuer de bâtir ces affinités. Présentement, certains trios fonctionnent mieux que d’autres. Il faut regarder la situation et voir quelles solutions on peut apporter pour que les occasions de marquer viennent de tous les trios. Pas seulement d’un ou deux. »

Au moins, du point de vue défensif, le Canadien a eu l’air beaucoup moins fou que lors des deux premières rencontres. Certes, il n’affrontait pas une machine offensive comme les Capitals, mais les revirements étaient moins nombreux et la transition entre les défenseurs et les attaquants était plus adéquate.

« Défensivement, on a été beaucoup plus solide. On a vu du progrès de ce côté. Nos sorties de zone étaient plus efficaces, nous étions plus solides dans notre territoire et nous avons contrôlé la rondelle davantage », a énuméré Julien.

Cependant, tout est loin d’être parfait. Carey Price a dû s’illustrer à quelques occasions pour réparer les bourdes de ces coéquipiers.

D’ailleurs, sur le deuxième but des Rangers, personne n’avait vu Mika Zibanejad s’approcher de l’enclave lorsqu’il a reçu le relais de Pavel Buchnevich depuis l’arrière du filet de Price.