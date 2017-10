Un peu de positif malgré tout

Le trio de Tomas Plekanec semble le plus menaçant. Il a obtenu 11 des 34 tirs du Canadien.

« Nous avons créé plus d’occasions de marquer. Les chances sont là. C’est à nous de travailler plus fort et de faire tourner la chance de notre côté. »

– Tomas Plekanec

« C’est difficile d’obtenir des occasions de marquer. Donc, lorsqu’on en obtient, on sait que la rondelle va finir par entrer dans le filet. »

– Charles Hudon

L’effort y était face aux Rangers, mais ce n’était pas suffisant aux yeux du capitaine.

« Ce n’est que deux défaites. Il faut demeurer positif. Mais en même temps, il faut avoir la volonté d’améliorer notre jeu. On ne peut pas sauter sur la patinoire, exécuter des jeux faciles et faire seulement ce que l’on attend de nous. On doit aspirer à plus. »

– Max Pacioretty

Le Canadien s’est vu refuser deux buts. L’entraîneur n’a pas voulu remettre en question le verdict de l’officiel mais...

« Sur le deuxième, je trouve qu’il a pris sa décision rapidement. Je ne crois pas qu’il ait passé beaucoup de temps à regarder si (Pacioretty) avait été poussé ou si le gardien avait exagéré. »

– Claude Julien

Brandon Davidson a disputé son premier match de la saison. Il a remplacé Mark Streit.

« Il a connu un camp très moyen, mais ce soir, il était bon. C’est le Davidson que nous avons vu l’an dernier. »

– Claude Julien

Desharnais, pour la deuxième fois

David Desharnais a affronté son ancienne équipe pour la deuxième fois de sa carrière dimanche. La première était survenue le 12 mars dernier, alors qu’il portait les couleurs des Oilers d’Edmonton. L’attaquant québécois, blanchi de la feuille de pointage, avait alors été utilisé pendant 12 minutes et 11 secondes. Après presque huit saisons complètes avec le Tricolore, Desharnais, âgé de 31 ans, a été échangé à la formation albertaine le 28 février dernier en retour des services du défenseur Brandon Davidson. Sans contrat à la fin de la saison, Desharnais a été embauché par les Rangers au début de juillet, signant un contrat d’un an évalué à environ un million de dollars.

Desharnais a été sollicité dimanche pendant près de 13 minutes contre le Canadien et a remporté 6 des 10 mises en jeu auxquelles il a pris part.

Deux buts refusés

Le Canadien croyait bien avoir ouvert le pointage à la sixième minute de la première période lorsque la rondelle s’est faufilée derrière Henrik Lundqvist. La reprise vidéo a toutefois démontré qu’Andrew Shaw avait dirigé le disque derrière la ligne rouge à l’aide de son patin. À peine cinq minutes plus tard, un deuxième but a été refusé au Tricolore lorsqu’après visionnement, les officiels ont jugé que Max Pacioretty avait créé de l’obstruction à l’endroit du gardien des Rangers. La formation locale aura finalement inscrit le seul but de la période, avec moins de trois minutes à faire. Un but chanceux crédité à la fiche de Brady Skjei, après que la rondelle eut ricoché sur la jambe du défenseur Shea Weber avant de se loger derrière Carey Price.

Et l’attaque, elle ?

Quand on parle du Canadien depuis le début de la saison, il est souvent question de sa défense vulnérable. Mais que dire de son attaque anémique ? En trois matchs, le Tricolore a inscrit un total de trois buts en six périodes et, qui plus est, deux de ses buts (Phillip Danault à Buffalo et Brendan Gallagher à Washington) ont été marqués en désavantage numérique. Le seul but inscrit par le Canadien à armes égales en trois matchs est celui de Max Pacioretty contre les Sabres jeudi dernier.

Encore Weber

Sans surprise, Shea Weber a été le joueur le plus sollicité des deux équipes dimanche soir à New York. Le défenseur du Canadien a été utilisé pendant 24 min 18 s. Karl Alzner (20,35), Jeff Petry (20,17) et le capitaine Max Pacioretty (20,17) ont tous joué pendant plus de 20 minutes.

Le prochain à partir ?

Le visage des Rangers a changé au cours des derniers mois avec le départ des Dan Girardi, Derek Stepan et Antti Raanta notamment. Le prochain à partir, selon certains de nos confrères de New York, pourrait bien être le vétéran Rick Nash, qui a tout de même réussi cinq lancers dimanche contre le CH, le plus haut total de son équipe.

Le seul match

La rencontre de dimanche au Madison Square Garden était la seule inscrite au calendrier de la journée de dimanche dans la LNH. La veille, 30 des 31 formations du circuit étaient à l’œuvre. Quelle équipe n’a pas joué samedi ? Les Bruins de

Boston. Le Canadien, qui est rentré à Montréal après la rencontre de dimanche, accorde une journée de congé à ses joueurs après avoir disputé deux matchs en deux soirs. Le prochain match aura lieu demain soir et marquera la rentrée de l’équipe devant ses partisans à l’occasion de la visite des Blackhawks de Chicago.