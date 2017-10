Une messe célébrée aujourd’hui

Les communautés de Saint-Bernard-de-Beauce et des Éboulements souligneront sobrement les 20 ans de la tragédie. Une cérémonie en mémoire des victimes aura lieu à 9 h 30, ce matin, en l’église du village beauceron.

« Le but de la célébration, c’est de se rappeler surtout que les personnes qu’on a aimées, on les aime encore, et qu’elles sont présentes dans notre cœur », indique l’abbé Patrice Vallée, le curé qui présidera la messe commémorative à laquelle ont été conviées les familles touchées par la tragédie.

43 roses

Outre une affiche mentionnant le nom de chacune des victimes, un bouquet de 43 roses rappelant les 43 disparus de Saint-Bernard trônera tout près.

Les familles seront invitées, à la fin de la messe, à se recueillir autour du monument commémoratif en forme de livre géant situé dans le cimetière.

Une autre messe commémorative se tiendra dimanche prochain, le 15 octobre, cette fois en l’église des Éboulements, tout juste en haut de la côte où l’accident a eu lieu.

44 coups de glas

Cette semaine, les 20 ans du drame seront soulignés à l’heure pile de l’accident, soit à 13 h 50 vendredi, tant à Saint-Bernard qu’aux Éboulements. Simultanément, les deux villages feront résonner les cloches 44 fois en mémoire des 44 victimes.

À Saint-Bernard, le bedeau mentionne qu’ils ont fixé l’heure de la tragédie à 13 h 50 après avoir récupéré la montre de l’une des victimes.

« Une touriste avait trouvé une montre brisée dans l’eau, où avait eu lieu l’accident, et nous l’avait ramenée. C’était la montre de notre ménagère, Irène Drapeau. La vitre était brisée et elle s’était arrêtée à 13 h 50 », raconte M. Leblond.