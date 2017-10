Après sa médaille d’argent vendredi, les attentes étaient élevées envers Ellie Black dans la dernière journée des finales aux engins, dimanche après-midi.

La Canadienne n’a pu répéter ses exploits et est ressortie bredouille du Stade olympique. Aucune médaille dans les finales, mais il ne faut surtout pas oublier qu’elle a accompli ce qu’aucune gymnaste de l’unifolié n’avait jamais fait. Elle a marqué l’histoire.

Elle a conclu les Championnats du monde de gymnastique artistique avec une médaille d’argent au concours multiple individuel et participé à trois finales aux engins. Ce qui n’est pas rien.

« Ç’a été une semaine incroyable. Juste de performer devant sa foule, c’est extraordinaire, a émis Black, satisfaite de ses performances. Je suis très reconnaissante. Réussir à me qualifier à tant de finales et avoir la chance de représenter mon pays, c’est extraordinaire.

« Participer aux finales mondiales, ce n’est vraiment pas facile, a-t-elle tenu à ajouter. C’est toute une réalisation ! J’ai fait des erreurs ici et là, mais je finis cette semaine en santé. Il y a eu tellement de blessures durant ces championnats.»

Poutre maudite

Après avoir terminé au pied du podium à la finale du saut la veille, Black a pris le huitième et dernier rang à la poutre en vertu d’un score de 12,4 points.

Dès le départ de son exercice, l’athlète de 22 ans ne semblait pas en pleine possession de ses moyens, cherchant constamment à garder son équilibre. Elle n’a pu éviter une chute dans un enchaînement avant sa sortie.

« Il fallait que je finisse et que je me batte pour terminer cet exercice. J’avais intégré de nouveaux mouvements et je suis contente de les avoir réussis », a relaté celle qui avait aussi connu des ratées à la poutre lors de la finale du concours multiple individuel.

Ce sont les Allemandes qui ont dominé à cet engin en finale. Pauline Schaefer a raflé l’or alors que sa compatriote Tabea Alt a décroché le bronze. Morgan Hurd est montée sur la deuxième marche du podium.

Au sol, Black a pris le septième échelon. Les juges ont déduit trois dixièmes de point pour ses quelques petits impairs alors qu’elle n’a pu rester en équilibre à ses enchaînements d’acrobatie.

Moors brille

Sa jeune compatriote Brooklyn Moors a toutefois brillé en complétant le top 5.

Celle qui avait reçu le prix de l’élégance remis par les juges vendredi a une fois de plus montré ses qualités au sol. À sa première présence aux Mondiaux, elle a livré un exercice inspirant, rempli d’élégance et d’émotions. Âgée de 16 ans, elle sera à surveiller dans trois ans, aux Jeux olympiques de Tokyo.

« Je suis tellement contente. Je ne pensais jamais participer à une finale. Peu importe les résultats avant que je m’exécute, j’étais satisfaite. J’ai aimé me livrer en spectacle devant les 10 000 spectateurs. Je carbure à ça.

« J’ai pris beaucoup d’expérience à ces championnats. Ce n’est que le début de ma carrière. C’est mon objectif d’être aux Jeux de 2020 », a assuré avec charisme la petite gymnaste.

Par un millième de point

La dernière journée de compétition a laissé place à un spectacle haut en couleur. Parmi les faits saillants, le Japonais Kenzo Shirai a devancé d’un minime millième de point l’Ukrainien Igor Radivilov à la table de saut. Impossible d’avoir une marge si infime en gymnastique.

Shirai succède au Nord-Coréen Kwang Ri Se. Il quitte Montréal avec trois médailles, dont deux en or et une de bronze au concours multiple individuel.

Dans un spectacle de haute voltige, un nouveau champion a été couronné à la barre fixe en l’absence de Kohei Uchimura. Le Croate Tin Srbic a devancé les Néerlandais Epke Zonderland et Bart Deurloo.

► L’an prochain, les Mondiaux se dérouleront à Doha, au Qatar.