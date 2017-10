Victoire face aux Wildcats L’Océanic s’en tire à bon compte

RIMOUSKI | Serge Beausoleil peut remercier le Ciel que son 406e match en carrière derrière le banc de l’Océanic en saison régulière ne se soit pas transformé en cauchemar. Malgré leur indiscipline et leur mollesse, ses joueurs lui ont tout même offert une victoire de 4-3 en prolongation contre les Wildcats de Moncton, hier après-midi, au Colisée Financière Sun Life de Rimouski.

Dès la première seconde de jeu, Beausoleil devenait l’entraîneur ayant dirigé le plus grand nombre de parties dans l’histoire de la concession dans le calendrier régulier, détrônant Doris Labonté à ce chapitre.

En avance 3-1 grâce à une performance d’un but et deux passes d’Alexis Lafrenière en première période, les Bas-Laurentiens ont semblé vouloir célébrer le record beaucoup plus tôt que prévu. Dans les 40 dernières minutes de jeu, l’Océanic a multiplié les erreurs et les revirements, offrant au passage six avantages numériques à ses adversaires.

Malgré le brio de Colton Ellis devant son filet, Jakob Pelletier et Liam Dunda n’en demandaient pas tant pour créer l’égalité et prolonger le suspense jusqu’en surtemps.

Dmitry Zavgorodniy a toutefois sauvé la mise en prolongation lorsqu’il a récupéré une rondelle laissée libre devant le gardien Alec MacDonald pour marquer.

« Ce fut un match en deux temps. Les nombreuses pénalités ont coupé notre rythme. Il faut se regarder dans le miroir. C’est à nous autres de nous ajuster aux arbitres et à faire preuve d’intelligence. J’ai cloué des gars au banc en troisième période. On va prendre d’autres moyens pour faire comprendre le message », a promis Serge Beausoleil.

Les autres filets de l’Océanic appartiennent à Wilson Forest et à Charle-Edouard D’Astous. Rimouski enregistre tout de même une cinquième partie d’affilée avec au moins un point de classement.

Un record dédié aux joueurs

Sur son record établi contre les Wildcats, le pilote de l’Océanic estime que le mérite revient à tous les joueurs qu’il a dirigés depuis sept ans. « L’Océanic est l’une des organisations les plus prestigieuses (de la LHJMQ). C’est un honneur d’évoluer derrière ce banc-là. Je veux continuer à contribuer aux succès de l’équipe et à convaincre nos gars de jouer du bon hockey », indique Beausoleil.