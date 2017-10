Vive la Catalogne!

Depuis quelques jours, des images violentes ont été largement diffusées un peu partout dans le monde sur le conflit politique en Espagne. Le tout a fait mauvaise presse à une région pourtant si magnifique, si paisible, si accueillante, la Catalogne.

On y mange bien, on y boit bien, la mer méditerranée n’est jamais loin... C’est merveilleux cet endroit et on peut aussi bien profiter des joies du milieu urbain de villes qui « grouillent » jour et nuit comme Barcelone que du calme rural de la campagne à l’intérieur des terres. Pour l’avoir visitée à quelques reprises, je peux crier haut et fort mon amour pour cette région située au nord-est du pays. Et il faut se le dire : les Catalans savent recevoir en grand, et pour faire la fête, ils sont toujours partants !

Il faut savoir que dans cette région de la côte est ibérique, le taux de pluviométrie est très faible annuellement, le soleil y est presque constant du printemps à la vendange, les brises nocturnes de la mer apportent des nuits passablement fraîches, on y retrouve de nombreuses parcelles plantées en haute altitude... Bref, la vigne jouit d’un climat méditerranéen assez exceptionnel et tous ces éléments favorables en font une zone viticole fort propice à sa culture. Cette semaine, la chronique vin désire vous proposer quelques savoureuses bouteilles d’appellations catalanes.

Un Cava qui fera un hit

Je pourrais débuter en vous recommandant un très bon mousseux, un Cava comme ils les appellent. Même si les vins non tranquilles de Parés Baltà, de Raventos et de Juvé y Camps figurent parmi mes chouchous, ne passez pas tout droit devant une tablette qui possède la cuvée Elyssia de la cave de Freixenet à 18,55 $ (11912494). Une bulle bourrée de tonus et d’énergie qui fera un hit sur des canapés lors d’un 5 à 7 !

Malgré la chaleur presque toujours présente lors de la période végétative, les vignerons de Catalogne sont aptes à mettre en bouteille des blancs qui méritent toute votre attention. Vous pourriez vous en convaincre en tirant le bouchon du Gran Vina Sol de la zone de Penedès de la connue et reconnue maison Torres à 16,80 $ (064774). Nous avons été également fort séduits par les délicats parfums et la texture enveloppante du Heus Blanc de la Vinyeta à 18 $ (13202349) en appellation Emporda située plus au nord.

Le climat chaud et solaire de cette région favorise grandement la culture des cépages rouges. Grenache, carignan, cabernet-sauvignon, tempranillo, syrah, mourvèdre et compagnie adorent se faire « bronzer la couenne » dans ce magnifique coin de pays. Les vins rouges de la Catalogne qui vous décrocheront un sourire en moins de deux sont en grand nombre. Optez pour ceux du Mas Igneus, de Buil & Giné, de Can Blau, de Torres ou du talentueux vigneron Alvaro Palacios.

En souhaitant de tout cœur que les habitants de la Catalogne retrouvent rapidement paix, quiétude, bonheur et sérénité. Vin de la semaine