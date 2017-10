Le cégep Garneau et sa Fondation présenteront, le mercredi 8 novembre, dès 17 h au Manoir Victoria, leur 5e soirée Dégustation « Bulles, Papilles & CIE » (anciennement désignée « Mets et vins »).

Présentée sous la coprésidence d’honneur de Simon-Pierre Murdock (Morille Québec) et de Catherine Monna (Cassis Monna et filles), cette soirée mettra à l’avant-plan le développement des talents des étudiants du cégep Garneau sous la supervision d’Arnaud Marchand, chef du restaurant Chez Boulay-Bistro boréal, et sera entièrement dédiée au programme de bourses et de subventions, aux étudiants et à leurs projets. Renseignements : 418 688-8310, poste 2567.

Femmessor

Le Colloque Femmessor 2017 a réuni, le 3 octobre dernier au Centre des congrès et d’expositions de Lévis, près de 300 entrepreneures sous le thème Entreprendre à sa façon, 10 ans d’action et de passion. Depuis 10 ans, le Colloque Femmessor est devenu un lieu privilégié de rencontre pour les femmes entrepreneures et les participantes qui peuvent établir de nouveaux contacts professionnels, partager entre elles leurs expériences et en apprendre davantage sur les meilleures pratiques d’affaires. Sur la photo, dans l’ordre habituel : Anne Rouleau, directrice régionale de Femmessor Capitale-Nationale et de la Chaudière-Appalaches ; Sonia Vachon, présidente de DSD International ; Danielle Déry, présidente et cofondatrice de Perlimpinpin, et Sévrine Labelle, présidente et directrice générale de Femmessor.

Une première

L’Association des commerçants de piscines du Québec (ACPQ) m’annonce la tenue d’une première formation technique pour l’industrie de la piscine et du spa au Québec. Grâce à l’appui financier de la Commission des partenaires du marché du travail du Gouvernement du Québec, une formation d’installateur de piscines hors terre (niveau 1) sera présentée à une première cohorte de participants en novembre. Sur la photo, de gauche à droite : Nicolas Guillotte, président du CA de l’ACPQ ; Nathalie Demers, directrice générale de l’ACPQ ; Robert Wood, directeur général du Conseil canadien des piscines et spas (CCPS) ainsi que Mark Fournier, président du CA du CCPS.

60 ans

Bonne fête à Suzanne McGee-Tremblay (photo), de l’arrondissement Charlesbourg à Québec, retraitée du ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport, qui célèbre aujourd’hui son 60e anniversaire de naissance. Son époux, Denis, ses filles, Claudia (Steve) et Joanie-Kim (Rémi), et ses petits-enfants Léa-Kim, Justin et Anthoni, profitent de la journée pour lui signifier tout leur amour.

Anniversaires

Mýa (photo), chanteuse et compositrice américaine de R&B, 38 ans... Brett Favre, ancien quart-arrière de la NFL avec Atlanta, Green Bay, Ny Jets et Minnesota, 48 ans... Daniel Lemire, humoriste québécois, 62 ans... David Lee Roth, chanteur, soliste de Van Halen de 1974 à 1985, 62 ans... André Bureau, ex-président du CRTC, 82 ans.

Disparus

Le 10 octobre 2011. Gérald Grenier (photo), 66 ans, membre du CA du club Rouge et Or Golf... 2015. Richard Heck, 84 ans, chimiste américain, prix Nobel de Chimie (2010)... 2014. Valeri Karpov, 43 ans, hockeyeur sur glace russe... 2013. Scott Carpenter, 88 ans, astronaute américain... 2013. Daniel Duval, 68 ans, comédien, réalisateur et scénariste français.