Comment reconquérir Québec?

Le remaniement ministériel prévu pourra-t-il permettre au gouvernement Couillard de reconquérir la politiquement fascinante région de Québec ?

J’en serais extrêmement surpris.

Elle est bien loin l’époque où le ministre Sam Hamad était de tous les combats, toutes les annonces, toutes les coupures de rubans avec le maire Labeaume. On sentait alors qu’il y avait un leader à Québec pour le PLQ.

Le gouvernement avait l’air « connecté » sur les priorités régionales.

Depuis que François Blais a pris sa place, on se demande s’il y a un pilote dans l’avion...

C’est pas mal ce qui explique la débandade des libéraux à Québec. Philippe Couillard et son entourage ont l’air complètement embêtés avec le « mystère Québec » si au moins le mystère existait pour vrai...

À se tordre de rire

D’ailleurs, j’ai éclaté de rire à plusieurs reprises en entendant élus et analystes attribuer la cinglante défaite libérale dans Louis-Hébert à l’inutile commission sur le racisme systémique.

La belle excuse ! Franchement c’était à se tordre de rire !

Pour habiter le comté depuis plus de dix ans, je vous assure que ce sujet vient loin dans les conversations des citoyens. Loin derrière l’éducation, la santé, les taxes...

Mais voyez-vous, les politiciens, leur entourage et la presse ont souvent cette extraordinaire capacité à se déconnecter du terrain, de la réalité de leurs électeurs.

La bulle parlementaire provoque souvent une mauvaise lecture des faits.

Taxe Netflix

L’imposition de la TVQ sur le service de Netflix est justement un bel exemple de déconnexion totale avec la population.

Le gouvernement a choisi d’écouter les artistes, les chroniqueurs et même Québec Solidaire (faut le faire) au lieu d’écouter ceux qui paieront encore toujours plus de taxes.

Et ça va plus loin que les taxes. Un gouvernement qui, en 2017, ne comprend pas Netflix, Uber, Airbnb est un gouvernement qui a l’air et qui EST au bout du rouleau.