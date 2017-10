Des propos racistes à Occupation Double La Nuit indignent les internautes

Les téléspectateurs d'OD La nuit ont sourcillé en entendant deux participantes utiliser un terme raciste en ondes, tôt lundi matin. Certaines personnes exigent même le départ immédiat des participantes concernées.

«Pourquoi on s'impose ça, nous autres? On n'est pas des n... oh, j'allais dire de quoi de raciste. On n'est pas des nè****», déclare Joanie à Élodie, sans trop s'en faire avec ce terme lourd de sens.

Elle ajoute que «la première personne qu'elle ait embrassée était noire».

Dans une autre séquence, on entend deux participantes qui expliquent se sentir «comme des esclaves» et comme si «elles travaillent comme... le mot nè***, c'est plate à dire».

Pourtant, OD La Nuit est le résultat d'un montage d'images captées durant la journée, comme l'a précisé Marc-André Lemieux avant que la saison d'Occupation Double à Bali s'amorce.

C'est donc dire que les séquences ont passé sous les yeux de l'équipe de V avant de se retrouver à la télévision.

La chaîne a tenu à s'excuser en passant par Twitter, mais le mal était déjà fait.

Ce genre de propos n'auraient pas dû être diffusés. Soyez assurés que tout est mis en place pour éviter ce genre de situation. Merci. — V (@vtele) 9 octobre 2017

La grande majorité des internautes qui ont commenté sous la vidéo, qui s'est retrouvée sur de nombreux comptes Facebook, sont choqués par les participantes.

Vous faites honte @vtele — BANDANA SHMINGS 🇬🇹 (@shmings) 9 octobre 2017

Elle sera expulsée? Elle aura des tapes sur les doigts? C’est quoi qui vas se passer exactement? Parce qu’elle a pas eu de gêne... — Naakikii (@KiikiiPaaCaree) 9 octobre 2017

La blogueuse Jessica Prudencio n'y est pas allée de main morte envers les participantes: «t’es en train de faire la vaisselle pis tu dis que t’as l’impression d’être traitée comme une nè***. T’es en train de te faire bronzer sur le bord de la piscine, alors que t’es legit en vacances tout inclus, à l’autre bout du monde, pis tu trouves quand même le moyen de dire que tu te sens comme une esclave.»

Quelqu'un a lancé une pétition. «Nous demandons des excuses publiques de la part des candidates concernées, afin qu’elles soient responsabilisées face à la teneur et à la gravité de leurs paroles», peut-on lire sur le site Change.org.

V Télé et Occupation Double ont assuré que la situation ne se reproduirait plus.