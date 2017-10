Guérette veut étaler le paiement du compte de taxes

Démocratie Québec veut donner un peu d’oxygène aux contribuables de Québec en leur permettant d’étaler le paiement des taxes municipales sur une période de 12 mois, sans frais ni intérêts.



La mesure, qui a déjà conquis les Lévisiens depuis 2011, coûterait environ 4 M$ à la Ville de Québec, selon l’évaluation du parti de Anne Guérette. Par la suite, il en coûterait environ 1,7 M$ par an.



À l’heure actuelle, les contribuables de Québec ont deux possibilités: payer leur facture de taxes foncières en deux versements (mars et juin) ou en douze versements, moyennant un taux d’intérêt d’environ 4 %.



«Au cours des dix dernières années, le compte de taxes a subi des hausses de taxes importantes, dépassant même parfois l’inflation. Nous sommes très fiers de cet engagement. C’est une mesure qui peut aussi répondre aux besoins des jeunes qui veulent s’établir», a déclaré la candidate à la mairie de Québec lors d’un point de presse à son local électoral lundi matin.



«On a validé nos chiffres. On l’a calculé rigoureusement. Cela représente moins de deux dixièmes d’un pour cent de la taxation directe. Notre objectif, c’est de donner un répit aux contribuables de Québec, comme Lévis le fait. Pour nous, c’est une mesure sociale, c’est un engagement qui reflète notre approche de mettre de l’avant des mesures qui vont avoir un impact sur un grand nombre de citoyens», a renchéri Mme Guérette.