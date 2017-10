Jim Balsillie critique les pro-Amazon

L’ex-PDG de BlackBerry, Jim Balsillie, fait une sortie en règle contre ceux qui veulent avoir le siège social d’Amazon. M. Balsillie les accuse carrément d’agir en colonisés.

« Cette dernière initiative est la suite de politiques d’innovation stupides où le contribuable canadien crée la prospérité au sud de la frontière », a lancé au Globe and Mail vendredi dernier, Jim Balsillie, aussi président du Council of Canadian Innovators regroupant des PDG d’entreprises technologiques.

Pour M. Balsillie, les promesses d’Amazon d’investir 6,27 milliards $ dans la construction d’un nouveau bâtiment de 8 millions de pieds carrés et de créer 50 000 emplois d’ici 15 ans ne tiennent pas la route.

L’ancien patron de BlackBerry va même jusqu’à dire que nos entreprises technos ont peur de ne plus pouvoir recruter d’ingénieurs de haut calibre si Amazon s’installe au pays, toujours selon le Globe.

« Pas intéressés »

Le maire de Québec, Régis Labeaume, a dit au mois de septembre dernier qu’il ne voulait rien savoir du deuxième siège social de la multinationale à Québec pour ne pas rompre l’équilibre du plein emploi de sa ville.

« On ne veut pas qu’Amazon vienne en ville. On n’est pas intéressés. On va laisser ça à M. Coderre. En ville, ils videraient toutes les compagnies. On va demander à Amazon de faire comme si on n’existait pas », a-t-il indiqué.

Coderre excité

De son côté, le maire de Montréal, Denis Coderre, a manifesté, dès la première heure, son désir d’attirer Amazon chez lui. Selon lui, la métropole ressemble à Seattle où est le premier siège social d’Amazon.

M. Coderre souhaite attirer Amazon ici, tout en s’assurant par ailleurs que la multinationale paie bien ses taxes, comme Netflix, avait-il insisté entouré du milieu du cinéma au mois d’août dernier.

Pluie de milliards

« L’établissement du deuxième siège social d’Amazon en Amérique du Nord pourrait générer des investissements de plusieurs milliards de dollars américains, en plus de milliers d’emplois hautement rémunérés », a déjà dit la ministre de l’Économie, de la Science et de l’Innovation et ministre responsable de la Stratégie numérique, Dominique Anglade.

Michel Leblanc, président et chef de la direction de la Chambre de commerce du Montréal métropolitain, a salué récemment l’engagement d’Air Canada à desservir Seattle à partir de Montréal si Amazon choisissait de miser sur Montréal.

Ni M. Coderre ni Mme Anglade n’ont pu commenter la vigoureuse sortie de l’ex-PDG de BlackBerry Jim Balsillie lundi.