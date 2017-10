Arianne Phosphate: le projet ficelé à plus de 75 %

Même si le financement d’Arianne Phosphate tarde à se finaliser, l’entreprise derrière l’un des projets les plus attendus dans la région croit toujours être en mesure de lancer le début des travaux de construction en 2018.

En entrevue au Journal en avril dernier, le chef de l’exploitation Jean-Sébastien David avait indiqué que pour que la construction débute au printemps prochain, le financement aurait dû être complété au plus tard le 30 septembre.

« On n’a pas atteint ce qu’on pensait avoir à l’automne », avoue M. David. « Par contre, on a passablement évolué au niveau des discussions avec des clients. On approche du but », assure-t-il. « Sur une horloge, si on commence à construire à midi, il est midi moins quart. »

Usine de transformation

Par ailleurs, les discussions annoncées en juin dernier avec un partenaire majeur afin d’implanter une usine de transformation qui produirait de l’acide phosphorique ont cheminé au cours des derniers mois.

« On a avancé nos discussions avec un des plus importants producteurs d’acide sulfurique au monde pour l’implantation d’une usine de transformation. Ça nous a occupés tout l’été. On pourrait envoyer à cette usine-là 1,3 million de tonnes de notre produit fini.

La prochaine étape sera de faire une étude de faisabilité », affirme le chef aux opérations.

Si ce partenariat « 50-50 » se concrétise avec le partenaire que la direction d’Arianne refuse toujours d’identifier, c’est donc dire que la moitié de la production annuelle de concentré d’apatite trouverait automatiquement preneur grâce à ce procédé de production intégré.

Outre ce partenariat majeur, l’entreprise discute également avec deux autres fabricants d’engrais ainsi qu’avec des négociants qui viendraient garnir le carnet de commandes à un niveau assez élevé pour lancer solidement le projet.

Photo courtoisie

Nouveau VP

Arianne Phosphate a également annoncé l’arrivée de deux nouveaux administrateurs la semaine dernière afin de faire avancer le financement. Le plus connu des deux, le nouveau vice-président exécutif Dominique Bouchard, s’amène avec un solide réseau de contacts et une expertise du domaine minier dont l’entreprise n’a pas pu se passer, mais aussi un désir de redonner à la région.

« C’est un projet qui est essentiel pour la région dans le contexte actuel. Quand on parle aux gens du gouvernement de projets de l’envergure d’Arianne Phosphate, il y en a moins que les cinq doigts de la main », affirme celui qui a été dans le passé président de Rio Tinto Fer et Titane et plus récemment vice-recteur à l’Université du Québec à Chicoutimi (UQAC).

« C’est simple : les banquiers vont nous prêter l’argent si on a des acheteurs et les acheteurs vont acheter s’il y a du financement. C’est un peu comme la poule et l’œuf à savoir qui va arriver en premier », mentionne M. Bouchard.

Faire ses preuves

Si le prix du phosphate a connu une légère baisse depuis la création d’Arianne Phosphate en 2012, la demande, elle, ne dérougit pas au niveau mondial.

« Le nerf de la guerre pour une jeune entreprise comme nous, c’est de percer un marché qui est très fermé. Ce sont des joueurs qui sont là depuis des années. Là, il faut faire nos preuves », ajoute M. David, qui rappelle que l’entreprise a déjà injecté à ce jour 65 M$ sans aucun revenu à la clé.

« On est un petit joueur qui entre dans un marché de ligues majeures. Ça prend des gens qui sont capables de jouer dans ces ligues-là, et j’ai fait une grande partie de ma carrière dans les multinationales. J’amène ce volet-là », assure Dominique Bouchard.

Situé à 180 km au nord du Saguenay à partir de Saint-Ludger-de-Milot, le projet Arianne Phosphate devrait créer 1000 emplois durant la phase d’exploitation et générer jusqu’à 12,5 G$ en retombées économiques pour le Québec.

Une remorque en aluminium dans les plans

Parmi la poignée d’ententes conclues par Arianne Phosphate avec des entreprises régionales, le partenariat avec le Groupe Alfred Boivin pourrait bien déboucher sur la création d’une remorque conçue entièrement en aluminium afin d’augmenter la capacité de transport des camions qui transporteront le concentré d’apatite extrait au Lac à Paul.

« La manière par laquelle on croit pouvoir optimiser la remorque, c’est en incluant de l’aluminium de la région. Ce qu’on souhaite, c’est alléger la remorque avec l’aluminium pour pouvoir mettre plus de produits à l’intérieur. C’est l’objectif, et on est en train de regarder comment le faire », indique le chef aux opérations Jean-Sébastien David.

CQRDA

Des groupes de recherche incluant le Centre québécois de recherche et de développement de l’aluminium (CQRDA) – dont Dominique Bouchard est président du conseil d’administration – participent au développement de cette remorque qui pourrait être attelée aux 61 camions qui parcourront 24 heures sur 24 la distance entre Lac à Paul et l’éventuel terminal maritime dont la construction demeure toujours à confirmer du côté de Saint-Fulgence, sur la Rive-Nord du Saguenay.

« Une fois qu’on va avoir l’histoire du port réglé, ça va être un irritant important de moins pour les banquiers. Une fois que le décret ou la permission ministérielle va arriver, il n’en restera plus d’incertitude. L’argent va venir, il y a zéro doute là-dessus », croit le vice-président exécutif Dominique Bouchard.