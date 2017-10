Le temps est venu d’aborder les goûts musicaux de Rachel Green de Friends

La série américaine Friends documente les aventures d’un sextuor de jeunes adultes vivant dans la grosse pomme.

On traite de leurs histoires amoureuses, de leurs déboires professionnels et surtout des liens d’amitié qui les unissent.

Parmi les sujets de conversation abordés durant les 5192 minutes de diffusion de la série, celui de la musique revient très peu souvent.

Bien qu’il arrive parfois aux personnages de Friends de parler de musique, c’est souvent pour se moquer les uns des autres. Prenons par exemple, la fois où Monica se moque de Chandler parce qu’il possède deux exemplaires de la trame sonore de la comédie musicale Annie.

Dans le 5e épisode de la deuxième saison, on apprend que les membres du groupe d’amis sont tous fan de Hootie and the Blowfish (il ne faut pas oublier que la majorité des épisodes ont été tournés dans les années 90).

Maintenant, parlons spécifiquement de Rachel Green...

En plus de Hootie and the Blowfish, on sait aussi qu’elle aime U2 car pour se faire pardonner d’avoir couché avec la fille sexy du kiosque de photocopies, Ross appelle à la radio pour demander la pièce «With or without you» (l’opération n’est pas un succès).

On peut aussi supposer que Rachel est une fan de Jim Croce étant donné le niveau d’enthousiasme avec laquelle elle chante Bad Bad Leroy Brown lorsque Phoebe essaie de montrer à Joey comment jouer de la guitare.

On sait que selon elle, la chanson The Way We Were de Barbra Streisand est la chanson la plus romantique de tous les temps. Selon Ross, c’est Tupelo Honey de Van Morrison, et selon Phoebe, c’est une blague tellement stupide et frustrante qu’on ne prendra pas la peine de la mentionner.

On sait aussi qu’elle a un faible pour le plus grand hit de Sir Mix-A-Lot, le deuxième rappeur originaire de Seattle le plus connu. Malgré son indignation lorsqu’elle apprend que Ross a chanté Baby got Back à Emma pour la faire rire, un peu plus tard, elle prendra à son tour la voie facile pour soutirer des rires de l’enfant.

Elle connaît aussi très bien Copacabana de Barry Manilow, comme elle la chante dans une prestation pénible à endurer lors du mariage de son ex-fiancé Barry.

Parmi les exemples énumérés ci-haut, vous remarquerez une omission flagrante.

Son amour indéniable pour le garage rock américain des années 60.

Dans la pénultième saison de la série culte, on peut voir Rachel Green arborer un gaminet du légendaire groupe de Détroit MC5.

Si Rachel est autant fan de Wayne Kramer et sa bande, c’est un peu étrange qu’il nous ait fallu 9 saisons pour l'apprendre, non?

Mais de toute façon, nous sommes bien contents pour elle!

Kick Out The Jams, Rachel!