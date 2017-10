Les Harvey Weinstein de ce monde

En voilà un autre de tombé. Grâce à une enquête du New York Times, l’omnipuissant producteur américain de cinéma, Harvey Weinstein, est congédié par son propre studio pour allégations de harcèlement sexuel sur de nombreuses années.

Un autre harceleur récidiviste exposé, enfin.

Or, à chacune de ces histoires similaires – nous en avons jusque dans les couloirs des parlements, n'est-ce pas? -, c’est le même «pattern» nauséabond. Un homme dominant, riche, puissant, influent, souvent proche des pouvoirs politiques, quel qu'ils soient, et qui, sans la moindre hésitation, harcèle des femmes dont la carrière dépend de lui.

À chacun de ces reportages – Weinstein, Aubut, Cosby, Gomeshi, etc. -, c’est la même vulgaire et séculaire histoire de pouvoir.

Parce que ces histoires de harcèlement sexuel sont TOUJOURS des histoires de pouvoir et JAMAIS des histoires d’amour, permettez-moi de reprendre des extraits de ce que j’écrivais sur le «cas» Aubut :

«(...) si M. Aubut risque de terminer en «cible» médiatique, c'est qu'il n’aura que lui-même à blâmer.

On ne parle pas ici de situations simplement «malaisées», mais de cas allégués d’abus de pouvoir sur des femmes qui, sous peine de voir leur propre carrière terminée, ont subi ses comportements abusifs. (...)

Les épisodes de harcèlement sexuel allégués ne sont pas attribuables à des «traits de personnalité», aussi prononcés soient-ils, mais encore une fois, à un abus de pouvoir face à des femmes qui, elles, n’en avaient aucun face à lui.

Ceci n’est pas une histoire de «personnalité», mais de pouvoir. D'abus de pouvoir. Point.

Une histoire en fait bêtement et outrageusement «classique». Comme l’a amplement démontré, pour ceux qui en doutaient encore, l’immense vague du mouvement #AgressionNonDénoncée de (l’automne 2014). Et ce, jusque dans les couloirs des parlements, dans l'armée ou la police.

C’est l’histoire parmi d’autres d’un homme de pouvoir, d’influence et d’autorité qui, armé de ces trois attributs prisés, s’en serait présumément servi pour humilier verbalement ou abuser de femmes qui, elles, n’avaient ni pouvoir, ni influence, ni autorité.

C’est l’histoire parmi d’autres du silence qui, lorsque ces comportements sont observés dans l’intimité du cercle professionnel de l’homme en question, s’installe à demeure.

C'est l'histoire d'une plate banalisation pour les uns et d'une tentative de protéger ses propres intérêts pour les autres.

C’est l’histoire de tous ceux qui voient dans ce genre de misogynie extrême que de grosses pattes fouilleuses d’un «mononcle» un peu trop fatigant, d’une «truculence rabelaisienne» mal contenue ou encore comme la simple manifestation d’une «grosse farce» ou d’un comportement «douteux».

C’est donc aussi l’histoire de Dominique Strauss-Khan. De Bill Cosby. De Jian Gomeshi, et de tant d'autres.

Des hommes qui, comme Marcel Aubut, ont eu de bien belles et grandes carrières, ont côtoyé les milieux politiques et d’affaires, mais qui l’ont fait en traitant un certain nombre de femmes comme de vulgaires petites choses à exploiter.

Le tout, dans presque tous les cas, en se faisant bien évidemment passer pour des maris exemplaires...

Mais c’est aussi l’histoire d’un prof qui abuse de son autorité dans sa classe pour multiplier les «conquêtes» factices. C’est aussi l’histoire du père, du frère, du cousin, de l’oncle ou du grand-père incestueux.

C’est aussi l’histoire du voisin ou du «chum» qui en profite pour abuser de la fille de sa voisine ou de sa blonde.

C’est aussi le «p’tit boss» qui en profite au bureau. Ou de l'entraîneur sportif qui en profite, lui aussi. Etc., etc., etc. (...)»

***

Bref, plus les dénonciations se multiplieront contre ces exploiteurs sans scrupules, plus ils hésiteront à poser leurs sales mains puissantes sur des victimes innocentes. Du moins, c’est l’espoir que l’on ose formuler.

Ou, pour reprendre la conclusion fort juste de ma collègue Denise Bombardier – conclusion que je signerais aussi à l'instant:

«Les harceleurs de femmes ne devraient plus dormir sur leurs deux oreilles.

Pour la plupart d’entre eux, c’est la seule punition qu’ils subiront.

Cependant, les harceleurs sexuels toujours enfermés dans leur omnipotence sont les plus à risque d’être dénoncés.

Car la patience longue et silencieuse des femmes a, elle aussi, ses limites. Harvey Weinstein vient de l’apprendre à ses dépens. Qui sera le suivant ?»