Les Sags sur une bonne lancée

SAGUENAY | Les Saguenéens de Chicoutimi tenteront de poursuivre sur leur lancée alors qu’ils recevront la visite du Phoenix de Sherbrooke, mardi soir au Centre Georges-Vézina.

La troupe de Yanick Jean vient de conclure un week-end parfait où ils ont marqué neuf buts alors qu’ils n’en ont concédé aucun. L’affrontement face au Phœnix sera un peu différent que la semaine dernière puisqu’un certain German Rubtsov sera de l’alignement des Sags.

« On a fait deux gros pas en avant. On a l’impression que notre club s’est amélioré et on veut continuer de progresser. Le Phœnix a beaucoup d’atouts offensifs, il y a des choses spécifiques qu’il faudra faire puis continuer dans ce chemin-là », a noté Yanick Jean.

Du côté du Phoenix, l’équipe connaît quelques difficultés depuis qu’elle a battu les Sags par la marque de 4-2 la semaine dernière à Sherbrooke. Le pilote Stéphane Julien aimerait bien relancer sa formation avec une victoire mardi soir.

« On veut un peu arrêter l’hémorragie. Ce n’est pas qu’on joue mal, mais on a de la difficulté à jouer 60 minutes depuis les trois derniers matchs. On va essayer de relancer notre attaque à cinq qui était notre force l’année passée, mais cette année on a un peu de difficulté à aller chercher les gros buts en avantage numérique », a analysé Julien.

Poulin de retour

Chez les visiteurs, l’entraîneur-chef Stéphane Julien pourra compter sur le retour au jeu de son attaquant, Samuel Poulin. Le deuxième choix au total lors du dernier repêchage de la LHJMQ a subi une commotion cérébrale lors du premier match de son équipe et son retour était attendu dans le camp du Phœnix.

« C’est la première fois de la saison qu’on va avoir un alignement complet si on enlève Luke Green qui est blessé à long terme. Dans le cas de Samuel, il aurait pu revenir ce week-end, mais on n’a pas pris de chances puisque c’est un gars de 16 ans et on voulait lui redonner confiance tranquillement », a lancé le pilote du Phoenix.

Un peu plus de 24 heures avant le début de la rencontre, Julien n’avait toujours pas choisi son gardien partant. Du côté des Sags, Zachary Bouthillier sera l’homme de confiance de Yanick Jean.