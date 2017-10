LPGA : Anne-Catherine Tanguay sur un nuage

La golfeuse Anne-Catherine Tanguay a été envahie par une montagne d’émotions quand elle a appris qu’elle obtenait son laissez-passer pour évoluer en permanence dans la LPGA en 2018.



Assurée d’avoir sa place au sein du plus prestigieux circuit de golf féminin avant même le début de la troisième ronde du dernier tournoi de la saison du circuit Symetra, disputé à Daytona Beach, la Québécoise a officiellement reçu sa carte de joueuse à temps plein en finissant huitième au classement des boursières dans l’antichambre de la LPGA. Les dix premières joueuses décrochaient leur statut complet pour la prochaine saison.



À la fois épuisée et soulagée après avoir pris part à la cérémonie de remise de la fameuse carte, Tanguay réalisait à peine ce qu’elle venait d’accomplir. «Honnêtement, on dirait que ce n’est pas encore vrai. Je n’y crois juste pas encore. Je suis tellement heureuse et tellement fatiguée», s’est exclamée l’athlète de 26 ans au bout du fil.



«Depuis ma victoire, il y a un mois, on avait une bonne idée, mais ce n’était pas certain et ça me causait beaucoup d’anxiété. J’avais hâte que ce soit confirmé. Je vois ça comme une récompense. C’est tellement une belle opportunité. Je sais comment c’est dur de garder son statut et j’aurai une année complète pour pouvoir expérimenter et faire mes preuves.»



En plus de compter sur l’appui de son fiancé et caddie, Jean-Hubert Trahan, la golfeuse de Sainte-Foy était entourée par ses parents, Lucie Bellemare et Yvan Tanguay, pour ce moment phare de sa carrière. «Ils ont été là toute la semaine et ils se sont occupées de moi. Ça m’a amené un réconfort», a-t-elle admis.



Dernière journée épatante



Lundi, elle a signé un pointage de 68 (-4). Cette solide sortie a propulsé Tanguay au 12e rang (-4) du classement du championnat de fin de saison du circuit école, à égalité avec cinq autres golfeuses. Tanguay a brillé à la fin du parcours en réalisant trois oiselets consécutifs. Le tournoi avait été écourté à trois rondes en raison de la pluie.



Pointant au sommet du classement du Symetra Tour après le premier tiers du calendrier, Tanguay a signé sa première victoire en carrière au mois de septembre en enlevant les honneurs de la Classique Charity de Garden City, au Kansas. À partir de ce moment, son objectif de s’élancer parmi l’élite mondiale devenait de plus en plus réalisable.



«On a mis tous nos œufs dans le même panier et ça a payé. Je suis contente de bien couronner ma fin de saison. Une fois la coupure passée, je savais que c’était officiel et j’étais tellement relaxe sur le terrain [...] J’ai joué sept semaines consécutives. Ce fut extrêmement demandant physiquement et mentalement», a expliqué Tanguay.



Massage mérité

Qualifiée d’office pour une quinzaine de tournois, Tanguay, qui avait disputé 10 tournois de la LPGA en 2016, devra cependant mériter sa place pour les événements majeurs. La saison devrait s’amorcer aux Bahamas, en janvier.

Mais d’ici là, les célébrations s’annonçaient plutôt sobres malgré l’exploit hors du commun. «On est en route vers Fort Lauderdale et ce sera un repos bien mérité. Demain [mardi], on a un massage!» a-t-elle lancé en riant.

Au cours des dernières années, Maude-Aimée Leblanc – encore cette saison - et Sara-Maude Juneau ont été les représentantes de la Belle Province à percer dans la LPGA.