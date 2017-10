N’apportez pas votre grand-mère

Vous avez raison, Huguette J. : on ne peut porter ni apporter quelqu’un quelque part. On ne porte pas sa grand-mère à l’épicerie, par exemple. Ce serait inconvenant et dans certains cas... très épuisant. Mais on peut conduire ou reconduire sa voisine à la gare, ces deux verbes comprenant la notion de transport (routier). Et on peut amener sa fille à l’école ou... l’y reconduire. L’anglais a créé l’expression to give a lift to someone. Bien sûr, on se retiendra d’utiliser la locution « donner un lift ».